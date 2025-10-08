　
社會焦點 保障人權

「台灣空頭大師」誆老闆是賴清德　代操2億詐830萬！遭判3年半

▲▼ 。（圖／）

▲曾出版投資書籍的作家趙男詐騙多名被害者，以協助代操股市為由，詐得830餘萬元。（圖／翻攝網路）

記者許權毅／台中報導

曾經出版書籍《最強股市技術分析》的作家趙柄驊（本名趙國禎），向8名被害人自稱幕後老闆是總統賴清德，違法代操資金總計2億7千萬，趙男再從中詐得830萬餘元。地院近日依證券法等罪處3年6月刑期，趙男仍被羈押中，請求交保仍遭駁回。

檢方調查，趙男（70歲）著有《最強股市技術分析：從8萬創造出50億財富的技術分析之路》書籍，具備相關專業知識，他涉嫌2024年3月間向古姓被害人謊稱，要比照美國波克夏基金模式成立基金會，且掌握國家級投資訊息，賴清德更是幕後老闆，古聽信於趙，被騙走100萬元會員費。

檢方查出，趙男在2020年起，未經主管機關許可而經營全權委託投資業務，違法代操古等8名被害人的股票帳戶，總額約2億7540萬元，並收取代操費用460萬元8000元及分潤270萬元，不法所得共計830萬8000元。

經查詢趙男出版書籍之作者介紹資訊，趙國禎以筆名「趙柄驊」，自稱有42年股市經驗，因為每次都能精準預測大跌前的波動，稱自己為「台灣空頭大師」，並稱獨創「六合神功」秘笈、多間公司管理職背景，吸引民眾購買書籍。

檢警追查更發現，趙男跟蔡姓特助以「德禎基金會」名義，向被害人誆騙投資名額要額滿，要求儘速加入，讓其中一名古姓被害人簽下代操股票授權書等方式，從中詐得200萬代操費，接續以類似手段使8名被害人遭詐。

台中地院審酌，趙男以前述方式訛詐財務，又為謀私利，破壞金融交易秩序，考量有與被害人調解、尚未實際賠償，蔡女已賠償其中一名被害人60萬元。全案依詐欺取財、證券投資信託及顧問法等罪，處趙男3年6月刑期、併科罰金300萬；蔡女處1年2月、併科罰金100萬。

另，趙男因案仍遭羈押中，以已經與告訴人成立調解為由，自身已經70歲、家有老母，請求交保或是科技監控方式停止羈押。

中院仍認為，趙男配偶、子女長期居住國外，自承每年有相當時間同住國外，足認有相當資力人脈逃亡，再考量刑期非短，有畏罪逃亡可能，犯罪所得甚鉅，駁回聲請。

10/07 全台詐欺最新數據

405 1 8091 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／11:33發生有感地震　初估最大震度3級
賴瑞隆「突襲堵人」柯志恩！雙方爆發衝突
國慶連假半個台灣有雨　「哈隆增強颱」赴日旅遊要留意
快訊／正式宣布！韓超人氣啦啦隊長來台應援
穩交陳銳2年…被爆秘密結婚「陳凱倫被瞞鼓裡」　張景嵐親發聲！
又誤發疏散警報！　花蓮縣府致歉
燒40度不說！放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都

