社會 社會焦點 保障人權

車手獲釋秒回鍋怨：還要自墊車資　法官用基本工資打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿成（化名）曾因提供帳戶幫助洗錢，遭檢方起訴之後，竟加入詐團擔任車手，去年10月獲釋竟然又加入新的詐團當車手。雖然阿成拒絕說出當車手的報酬，但彰化地院法官參考「基本工資」進行計算，認為他一天至少可以獲得1520元報酬，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑2年3個月，併科罰金4萬2000元。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲阿成兩度擔任詐團車手。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿成去年10月間加入詐團擔任面交車手，該詐團的成員以「儲值投資人蔘，可以賺大錢」等話術，誘騙受害者交付現金42萬5000元，接著指示阿成前往約定地點碰面取款。後來受害者發現被騙，憤而報警，阿成才被逮捕。

檢警深入一查，發現阿成2023年間就因涉及提供帳戶幫助洗錢被起訴，起訴期間還加入詐團擔任車手，經法院裁定羈押，直到2024年10月才獲釋，沒想到他重獲自由就立刻加入新的詐團當車手。

阿成在偵查過程中否認犯行，直到法院準備程序、審理期間才坦白，但拒絕說出當車手的報酬，僅表明「我尚未收取報酬，是自己墊付交通費」。

不過，彰化地院法官沒有採信阿成的說詞，並以我國114年基本工資每小時190元、一日以8小時來計算，估計他當車手一天至少可以獲得1520元，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑2年3個月，併科罰金4萬2000元，罰金得易服勞役42日，全案仍可上訴。

10/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

