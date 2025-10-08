　
國際

不只OpenAI　彭博：輝達將「砸20億美元」助攻馬斯克xAI

▲▼美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／路透）

▲AI晶片龍頭輝達傳將加入投資xAI，出手最高達20億美元。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

《彭博社》引述知情人士消息指出，由馬斯克（Elon Musk）創立的人工智慧新創公司xAI，正進行一輪高達200億美元（約新台幣6470億元）的募資計畫，其中不乏重量級投資者，包括AI晶片龍頭輝達（Nvidia）也將加入，出手最高達20億美元（約台幣647億元）。

《彭博社》報導指出，這筆融資包含股權與債務兩部分，與xAI位於美國田納西州孟斐斯（Memphis）的大型資料中心Colossus 2所需的輝達GPU密切相關。消息人士透露，輝達此次透過入股方式協助xAI加速部署AI基礎設施，是其推動客戶AI化策略的一環。

xAI這輪募資原先預估僅為目前的一半，但彭博指出規模可能還會持續擴大。此次募資將由特殊目的公司（SPV）操作，其中股權部分約75億美元（約新台幣2426億元），債務部分最多達125億美元（約新台幣4043億元）。該SPV將用於購買輝達晶片，再由xAI以五年租賃方式釋出，讓金融機構可從中回收投資。

▲▼馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧新創公司xAI聊天機器人Grok。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克旗下人工智慧新創公司xAI聊天機器人Grok。（圖／達志影像／美聯社）

這種資產擔保、非公司擔保的融資模式，被視為科技公司未來降低債務風險的新選項。知情人士指出，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）與直徑資本夥伴（Diameter Capital Partners）參與債務部分，Valor Capital則主導股權投資。

儘管輝達與xAI目前皆未對外發表評論，馬斯克曾在今年9月於社群平台X上聲稱，xAI當時「並未進行任何募資」。不過彭博指出，xAI實際上今年稍早已經募得約100億美元（約新台幣3235億元），但每月支出達10億美元（約新台幣324億元），急需新資金挹注。

馬斯克積極將AI技術應用於旗下產品，包括自駕車與人型機器人，xAI也獲得他的其他企業支持，例如SpaceX。報導透露，特斯拉（Tesla）股東預計在今年稍晚表決是否加入投資xAI。

目前AI產業正進入資金狂潮，包括OpenAI與Meta近期都與半導體業者簽下數十億美元合約，Meta更取得一筆290億美元（約新台幣9381億元）的資料中心融資；甲骨文（Oracle）也籌資380億美元（約新台幣1兆2823億元）強化基礎設施。今年以來，光是美國科技公司透過債市就已募得約1570億美元（約新台幣5.2兆元），年增幅高達70%。

輝達 Nvidia 黃仁勳 馬斯克 Elon Musk xAI AI科技

