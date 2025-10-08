快訊／國家警報響！ 07：52花蓮地牛翻身 記者陳俊宏／台北報導 國家警報響！10/08 07:52左右花蓮地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：南投、彰化、宜蘭、花蓮。氣象署也對花蓮縣發布「災防告警訊息」。 [廣告]請繼續往下閱讀... 每日新聞精選 免費訂閱《ETtoday電子報》 10/06 全台詐欺最新數據 更多新聞 222 件 1 億 0876 萬 損失金額(元) 更多新聞 ※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板 ET快訊 快訊／國1五股段「客運、大貨車追撞」28人送醫 紫爆12km 快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎 白宮回應了 早餐店驚魂！老闆觸電倒地 陸妻「抄油桶猛砸」救命 人生勝利組被告！街口老闆出身官三代 老婆是「表特板」新女神 澳門裸女橫躺手扶梯！網見內衣褲散落一地嚇喊：被颱風吹走嗎 快訊／07：52花蓮規模5地震 最大震度4級 快訊／國家警報響！ 花蓮07：52地牛翻身 咳嗽以為感冒「癌王肺癌」9徵兆 醫：確診超過7成末期 特斯拉「最便宜」Model 3、Model Y全球首發 價格 快訊／上班快改道！ 國1追撞塞爆 分享給朋友： 追蹤我們： ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
