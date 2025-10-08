快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

▲李名翔指出，中颱哈隆今天開始轉彎，且有機會變強颱。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署預報員李名翔表示，關島附近有一個熱帶擾動，最快今天有機會變熱帶性低氣壓，未來有機會增強為颱風，預估路徑可能類似哈隆颱風。

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周四晚上，蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

李名翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島有局部短暫陣雨，花蓮、台東、大台北山區有零星短暫陣雨，午後中南部有局部雷陣雨；這波東北季風降溫滿有限，北部高溫略降1、2度，仍有32、33度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



李名翔說，周六東北季風減弱，仍有些水氣，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨；周日到下周二偏東風，基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

李名翔表示，中度颱風哈隆目前強度為中颱上限，今天有機會變強颱，且開始轉彎，偏北轉偏東北方向，主要在海面上活動，但今日、周四外圍環流有稍微影響到日本關東天氣；而關島附近有另一個熱帶擾動，最快今有機會變熱帶低壓，未來有機會成颱，預估路徑可能類似哈隆，先往西北、轉北再轉東北方向。

▼最新哈隆颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▼目前西北太平洋有一個哈隆颱風，關島附近另有熱帶擾動（95W）發展中。（圖／翻攝JTWC）

