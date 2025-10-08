哈隆估今變強颱　大迴轉路徑曝

▲吳德榮指出，哈隆已有清晰的颱風眼及厚實的眼牆。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

哈隆今日可能變強颱！氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中度颱風哈隆將增強至強烈颱風，在日本南方海面向東北東大迴轉，侵襲日本本土的機率並不高，距離台灣遙遠，無影響。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周五國慶日因微弱東北風，台灣東側水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率，各地大多仍晴時多雲，午後山區偶有零星降雨的機率；無明顯冷空氣，北台高溫因雲量稍增而微降，其他地區白天仍偏熱。

▼最新哈隆颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮說，國慶連假末2天（周六、周日）及下周一、下周二，各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，東半部偶有零星降雨的機率。

吳德榮指出，今晨紅外線雲顯示，中颱哈隆已有清晰的颱風眼及厚實的眼牆，被估為近中心平均風速48米／秒，直逼強颱門檻（51米／秒）。

吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，哈隆將增強至強颱，在日本南方海面向東北東大迴轉，侵襲日本本土的機率並不高，距離台灣遙遠，無影響；另一擾動在關島西北方海面醞釀中，續觀察。

▼目前西北太平洋有一個哈隆颱風，關島附近另有熱帶擾動（95W）發展中。（圖／翻攝JTWC）

