東北季風來了「發8級強風」2地轉雨　哈隆開眼被夾擊海上大轉彎

▲哈隆颱風眼清晰，環流發展空間有限。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

東北季風報到，中央氣象署表示，明天（8日）受東北季風影響，迎風面水氣略多，北東地區轉有局部短暫陣雨，但冷空氣強度不強，只有高溫略降一些，由於東北風偏強，今（7日）晚持續發布9縣市「陸上強風特報」，將有陣風8級以上機率。至於22號中颱「哈隆」（Halong）預估準備將大轉彎朝東北東前進，明、後兩天有機會影響日本天氣。

氣象署預報，明天東北季風影響，迎風面水氣略多，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，花蓮、台東也有零星短暫陣雨，西半部大多為多雲到晴，午後中南部地區有小範圍的局部短暫雷陣雨。溫度方面，因冷空氣強度不強，只有高溫略降一些，各地高溫約31至34度，新竹、苗栗、台中及台南仍有局部36度高溫發生機率，各地低溫約25至27度。

▼哈隆準備大轉彎，暴風圈可能擦過日本關東地區。（圖／日本氣象廳、中央氣象署）



氣象署今晚10時持續發布「陸上強風特報」，因東北風偏強，今晚到明晚蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、屏東縣、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

至於颱風，氣象署今晚8時觀測，哈隆颱風中心位在硫磺島西北方、距離台北約1600公里處，目前以時速15轉19公里速度，向北轉北北東移動，預測未來將向西北轉北再轉東北東前進，明、後兩天有機會影響日本的天氣。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，哈隆颱風因為被高壓夾擊，環流範圍小小一個，大概跟台灣差不多大，發展空間有限，目前持續朝西北移動，預估明天來到2高壓中間的弱點，將順勢大角度轉向東北，對日本關東地區影響大幅降低，只有9日凌晨至中午期間，暴風圈擦過關東沿海時，將出現短暫雨及陣風。