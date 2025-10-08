喜傑獅「1讚折1元」拒出貨　法官神比喻打臉

▲「喜傑獅1讚折1元」筆電案，網友用IP下單成功，士院判：須交筆電。（資料圖／翻攝自CJSCOPE 喜傑獅臉書）

記者黃宥寧／台北報導

中華隊去年奪冠掀棒球熱潮，筆電品牌「喜傑獅」趁勢推「1讚折1元」活動，號稱最高折1萬7千元，卻臨時改規則、提前結算並關官網，惹怒網友成立「跳票獅自救會」。劉姓網友提告要求交貨，士院認當時網站仍可連線、買賣契約有效，駁回業者「駭入下單」說法，判天獅國際須交付筆電並負擔訴訟費與利息，全案可假執行。

2024年11月25日，喜傑獅在官方粉專發起「1個讚折1塊錢」活動，標示「不限商品、不限數量」，引發熱烈回響。最終貼文累積約1萬7千個讚，等同最高折扣1萬7千元。然而，活動開始後，業者接連修改規則、提前截止，並於晚間9時6分關閉官網，引發消費者不滿。

部分網友發現，雖然網站顯示關閉，但仍能透過IP位址直接連線下單。其中劉姓買家於9時57分成功下單一台筆電，卻遭喜傑獅拒出貨，指控他「利用漏洞強行下單」，主張契約無效。天獅公司甚至在今年4月向士林地院提告329名買家，請求確認買賣契約無效。（已撤）

劉男主張，天獅國際於活動當晚並未讓伺服器離線，只是將DNS與IP位址解連，網站仍在運作。他透過IP位址直接進入官網下單，屬合法行為，並提出訂單通知函與客製化訂購單為證。

天獅國際則辯稱，活動結束後網站已關閉，劉男「以不正方式侵入」網站下單，違反公共秩序與善良風俗，應屬無效。即使契約成立，也屬「詐欺方式成立」，公司依法撤銷買賣意思表示。

此外，公司指出訂單上姓名、電話、信箱、地址與劉男不符，懷疑並非本人下單，並稱劉男可能是看了YouTube頻道「幻風的耍廢遊戲日常」上傳的《喜傑獅 請問駭客在哪裡 玩不起要說ㄟ》影片後，依影片教學登入網站。

法官調查發現，天獅確曾委託維護公司關閉網站，但僅解連DNS與IP，未讓伺服器離線，網站仍能對外連線。網友當晚也曾在社群發文「找回喜傑獅官網」，翌日才更新「對方真的鎖網站了」，顯示當時仍能下單。

法官認為，原告下單所產生的客製化訂購單為官網系統生成，形式上屬真正文書。至於姓名、電話、信箱不同，現今社會常見使用多組聯絡方式，難以據此否認契約效力。

天獅主張的「駭入下單」說法也被駁回，法官比對時間後發現，該教學影片上傳於11月26日凌晨1時7分，晚於劉男下單時間（11月25日晚間9時57分），顯然不符。

法官也在判決理由中指出，若被告真欲拒絕任何訂單，應將伺服器離線，僅解連DNS與IP，卻仍讓網站保持可連線狀態，形同「商家於營業中將門牌及招牌暫時卸下，但熟客仍能上門購物」，因此不能認為顧客有詐欺或違法行為。

法院認定，雙方買賣契約已於當晚9時57分成立，天獅公司應依契約履約交付筆記型電腦1台予劉姓網友，訴訟費1,500元由被告負擔，利息按年息5%計算；判決得假執行，被告如提供26,400元擔保金，可免假執行。