　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

喜傑獅「1讚折1元」拒出貨　法官神比喻打臉

▲▼「1讚折1元」翻桌對消費者提告　喜傑獅發聲明澄清。（圖／翻攝自CJSCOPE 喜傑獅臉書）

▲「喜傑獅1讚折1元」筆電案，網友用IP下單成功，士院判：須交筆電。（資料圖／翻攝自CJSCOPE 喜傑獅臉書）

記者黃宥寧／台北報導

中華隊去年奪冠掀棒球熱潮，筆電品牌「喜傑獅」趁勢推「1讚折1元」活動，號稱最高折1萬7千元，卻臨時改規則、提前結算並關官網，惹怒網友成立「跳票獅自救會」。劉姓網友提告要求交貨，士院認當時網站仍可連線、買賣契約有效，駁回業者「駭入下單」說法，判天獅國際須交付筆電並負擔訴訟費與利息，全案可假執行。

2024年11月25日，喜傑獅在官方粉專發起「1個讚折1塊錢」活動，標示「不限商品、不限數量」，引發熱烈回響。最終貼文累積約1萬7千個讚，等同最高折扣1萬7千元。然而，活動開始後，業者接連修改規則、提前截止，並於晚間9時6分關閉官網，引發消費者不滿。

部分網友發現，雖然網站顯示關閉，但仍能透過IP位址直接連線下單。其中劉姓買家於9時57分成功下單一台筆電，卻遭喜傑獅拒出貨，指控他「利用漏洞強行下單」，主張契約無效。天獅公司甚至在今年4月向士林地院提告329名買家，請求確認買賣契約無效。（已撤）

劉男主張，天獅國際於活動當晚並未讓伺服器離線，只是將DNS與IP位址解連，網站仍在運作。他透過IP位址直接進入官網下單，屬合法行為，並提出訂單通知函與客製化訂購單為證。

天獅國際則辯稱，活動結束後網站已關閉，劉男「以不正方式侵入」網站下單，違反公共秩序與善良風俗，應屬無效。即使契約成立，也屬「詐欺方式成立」，公司依法撤銷買賣意思表示。

此外，公司指出訂單上姓名、電話、信箱、地址與劉男不符，懷疑並非本人下單，並稱劉男可能是看了YouTube頻道「幻風的耍廢遊戲日常」上傳的《喜傑獅 請問駭客在哪裡 玩不起要說ㄟ》影片後，依影片教學登入網站。

法官調查發現，天獅確曾委託維護公司關閉網站，但僅解連DNS與IP，未讓伺服器離線，網站仍能對外連線。網友當晚也曾在社群發文「找回喜傑獅官網」，翌日才更新「對方真的鎖網站了」，顯示當時仍能下單。

法官認為，原告下單所產生的客製化訂購單為官網系統生成，形式上屬真正文書。至於姓名、電話、信箱不同，現今社會常見使用多組聯絡方式，難以據此否認契約效力。

天獅主張的「駭入下單」說法也被駁回，法官比對時間後發現，該教學影片上傳於11月26日凌晨1時7分，晚於劉男下單時間（11月25日晚間9時57分），顯然不符。

法官也在判決理由中指出，若被告真欲拒絕任何訂單，應將伺服器離線，僅解連DNS與IP，卻仍讓網站保持可連線狀態，形同「商家於營業中將門牌及招牌暫時卸下，但熟客仍能上門購物」，因此不能認為顧客有詐欺或違法行為。

法院認定，雙方買賣契約已於當晚9時57分成立，天獅公司應依契約履約交付筆記型電腦1台予劉姓網友，訴訟費1,500元由被告負擔，利息按年息5%計算；判決得假執行，被告如提供26,400元擔保金，可免假執行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了
早餐店驚魂！老闆觸電倒地　陸妻「抄油桶猛砸」救命
人生勝利組被告！街口老闆出身官三代　老婆是「表特板」新女神
澳門裸女橫躺手扶梯！網見內衣褲散落一地嚇喊：被颱風吹走嗎
快訊／07：52花蓮規模5地震　最大震度4級
快訊／國家警報響！　 花蓮07：52地牛翻身
咳嗽以為感冒「癌王肺癌」9徵兆　醫：確診超過7成末期
特斯拉「最便宜」Model 3、Model Y全球首發　價格
快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

怪手暗夜竄火延燒貨車！ 車主拿水管拚命灌救...驚險畫面曝

快訊／國1北上五股段「客運、大貨車追撞」28人送醫！回堵12km紫爆

十多輛機車搶過平交道「僅他挨罰6.7萬」　1原因獲撤銷

喜傑獅「1讚折1元」拒出貨　法官神比喻打臉

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

帳戶瞬間被搬空　街口老闆爆侵占挨告

刑事局約談館長日期曝光！通知書最快今晚送達　陳之漢遭控涉2罪

昔稱許芷瑜「愛玩的小孩」　柯文哲今出庭再淡化「只負責買便當」

荒唐中校！債務纏身又戀上酒店女　偽造父喪請假、不歸隊下場出爐

柯文哲作證意味京華城案將查完　檢認避重就輕政治獻金案續交鋒

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

怪手暗夜竄火延燒貨車！ 車主拿水管拚命灌救...驚險畫面曝

快訊／國1北上五股段「客運、大貨車追撞」28人送醫！回堵12km紫爆

十多輛機車搶過平交道「僅他挨罰6.7萬」　1原因獲撤銷

喜傑獅「1讚折1元」拒出貨　法官神比喻打臉

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

帳戶瞬間被搬空　街口老闆爆侵占挨告

刑事局約談館長日期曝光！通知書最快今晚送達　陳之漢遭控涉2罪

昔稱許芷瑜「愛玩的小孩」　柯文哲今出庭再淡化「只負責買便當」

荒唐中校！債務纏身又戀上酒店女　偽造父喪請假、不歸隊下場出爐

柯文哲作證意味京華城案將查完　檢認避重就輕政治獻金案續交鋒

日本黑熊「闖進超市」撲倒顧客！　監視器畫面曝光

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　雙十連假前先來喝一杯

怪手暗夜竄火延燒貨車！ 車主拿水管拚命灌救...驚險畫面曝

快訊／國1北上五股段「客運、大貨車追撞」28人送醫！回堵12km紫爆

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

厄瓜多總統車隊「遭500人包圍」狂砸！　警逮5人認定暗殺未遂

十多輛機車搶過平交道「僅他挨罰6.7萬」　1原因獲撤銷

90萬人可免費肺腺癌篩檢　醫曝超級情報員：已救900多家庭

顏正國媽媽借錢讓他上演員訓練班　2大咖開闢演藝之路

顏正國罹癌驟逝　許常德：可以說，他是電影生的

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

社會熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨一身三宅一生現身　全身行頭曝光

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

鄭文燦涉貪案違法監聽爭議　審判長要檢辯交作業

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

刑事局約談館長！通知書最快今晚送達

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身

中校偽造父喪　為陪異性友人下場曝

即／高雄嚴重工安意外　女死亡男斷腿

獨／網軍總司令騙數千落跑　丁寧親弟曝自己也被騙

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

更多熱門

相關新聞

1讚折1元翻車！喜傑獅告329名買家撤告了

1讚折1元翻車！喜傑獅告329名買家撤告了

筆電品牌「喜傑獅」（天獅國際股份有限公司）去年為慶祝中華隊奪冠，在社群發起「1讚折1元」促銷活動，吸引大批網友搶購。豈料活動後屢次修改規則，更向士林地院提告329名下單買家，聲請確認買賣契約無效，引發輿論撻伐。對此，本月起已有遭告的買家收到法院撤告通知單。

喜傑獅「1讚折1元」翻桌告顧客！律師見聲明喊慘了

喜傑獅「1讚折1元」翻桌告顧客！律師見聲明喊慘了

喜傑獅發布聲明　解釋告328買家原因　

喜傑獅發布聲明　解釋告328買家原因　

喜傑獅「1讚折1元」反悔還告網友　消基會籲公平會開罰

喜傑獅「1讚折1元」反悔還告網友　消基會籲公平會開罰

中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電開告顧客

中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電開告顧客

關鍵字：

喜傑獅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

顏正國戲裡也在中秋離世

「好小子」顏正國過世！

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　姐弟戀進展快狠準

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

更多

最夯影音

更多
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面