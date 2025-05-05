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喜傑獅最新聲明　解釋「1讚折1元」提告328買家原因

▲▼「1讚折1元」翻桌對消費者提告　喜傑獅發聲明澄清。（圖／翻攝自CJSCOPE 喜傑獅臉書）

▲「1讚折1元」反悔還告328買家，喜傑獅發布聲明解釋原因。（圖／翻攝自CJSCOPE 喜傑獅臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

筆電商「喜傑獅」去年為慶祝中華隊奪冠，在社群發起「1讚折1元」活動，不料卻爆出多次修改規則，近期更提告328多名下單客戶，消基會因此呼籲公平會介入調查。對此，喜傑獅5日發布聲明，表示興訟目的只是為了確認訂單問題，對於近日浪費社會新聞資源，本公司深感抱歉。

天獅國際股份有限公司5日在臉書發布聲明，針對公司日前舉辦的「1讚折1元」活動，對於消費者當時的熱情支持，本公司由衷感謝，但公司發現去年11月25日網頁開始受到駭客攻擊，造成伺服器出現異常，官方網站也因自主保護而關閉，經公司數次重啟後仍無法修復異常狀況，不得已只能在同日晚間關閉官方網頁伺服器，避免造成本公司及消費者權益受損。

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天獅指出，只要是網站關閉前所成立之訂單，公司均就提供「1個讚折1塊錢」之促銷活動條件折價，並安排時間陸續出貨給支持的消費者。

至於為何會向士林地院提出確認買賣契約不存在之訴訟，原因是關閉官方網頁後所成立訂單，經公司查證發現許多訂單有問題，但因由本公司認定有欠公允，難以服眾，實有待第三方公正機關認定，此訴訟目的僅在於確認訂單問題，並未有讓消費者額外負擔訴訟費用或是讓消費者跑法院的意思，此部分經過部分網紅及律師渲染而誇大其詞稱本公司將會對消費者提起損害賠償訴訟均是子虛烏有之事。

天獅表示，公司經台北市政府法務局4月22日開會指導後，希望能提出合理且友善的處理方案，展現企業應有的誠信態度，因此公司在此承諾，消費者若對問題訂單提出撤銷訂單者，本公司絕不追究任何刑事、民事責任，請消費者可以 mail 到本公司客服信箱，註明要撤銷訂單，並提供訂單號碼、訂購姓名、訂購機種、訂單金額、訂購筆數、連絡電話、聯絡地址，且為回饋消費者支持，將另外贈送超商禮券（價值新台幣200元）及精美小禮物1份

天獅最後說，對於近日浪費社會新聞資源，公司深感抱歉，「本公司深刻檢討後，對於公司之後活動均會深思熟慮後再行進行」。
 

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