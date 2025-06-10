慶中華隊奪冠筆電「1讚折1元」翻車　喜傑獅提告329買家撤告了

▲筆電商「喜傑獅」去年為慶祝中華隊奪冠，在社群發起「1讚折1元」活動，不料卻多次修改規則，更提告328多名下單客戶，如今已撤告。（圖／翻攝自CJSCOPE 喜傑獅臉書）

記者黃宥寧／台北報導

筆電品牌「喜傑獅」（天獅國際股份有限公司）去年為慶祝中華隊奪冠，在社群發起「1讚折1元」促銷活動，吸引大批網友搶購。豈料活動後屢次修改規則，更向士林地院提告329名下單買家，聲請確認買賣契約無效，引發輿論撻伐。對此，本月起已有遭告的買家收到法院撤告通知單。

中華隊勇奪世界12強棒球賽去年11月冠軍，北市大同區筆電製造商「喜傑獅」（CJSCOPE）趁勢推出「無限制1讚折1元」促銷活動，號稱粉絲專頁一個讚就折1元，最高可折抵1.7萬元，引發下單潮。不料活動開始後，業者卻陸續更改規則，甚至關閉電商平台，引發消費者不滿。

喜傑獅因不斷修改活動文章，將日期提前結算、與網友對嗆等情況而炎上。事後，許多網友看準喜傑獅最後PO出的讚數截圖為1.7萬讚，因此想去喜傑獅的官網找低於1.7萬的筆電，卻發現該網站已無法進入，事後也有買家在臉書社團成立《喜傑獅 CJSCOPE 1.7萬跳票自救會 跳票獅 洗劫獅》。

今年4月，喜傑獅向士林地方法院提起民事訴訟，將329名買家列為被告，請求確認買賣契約無效。公司事後於5月發聲明解釋，關閉官網後成立的訂單中，部分內容有異常，公司難以自行判定訂單效力，因此才向法院請求第三方裁定。並強調並無求償意圖，也未要求消費者負擔訴訟費。

本月起，有買家陸續指出，已收到士林法院以雙掛號寄出的通知函，內容為114年度補字第143號「確認契約無效」案件，原告天獅國際股份有限公司已正式撤回起訴。函文主旨載明：「函知原告天獅國際股份有限公司已撤回起訴，請查照」，並明確註記本案涉及被告共329人，代表先前遭提告的所有買家，已正式脫離本次民事訴訟程序。

對此，《ETtoday新聞雲》記者致電喜傑獅公司，對方表示不針對此事受訪或回應。