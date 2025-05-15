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喜傑獅「1讚折1元」翻桌告顧客！律師見聲明喊慘了：恐吃1年牢飯

▲▼「1讚折1元」翻桌對消費者提告　喜傑獅發聲明澄清。（圖／翻攝自CJSCOPE 喜傑獅臉書）

▲喜傑獅蹭12強吸引買氣，未料卻玩不起，多次修改規則，甚至提告300多名網友。（圖／翻攝自CJSCOPE 喜傑獅臉書）

圖文／CTWANT

國內筆電品牌「喜傑獅」去年底因中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，於官方臉書推出「1個讚折1元」促銷活動，吸引大量消費者參與，活動期間共累積1.7萬個讚，等同每台筆電最高可折價1.7萬元。該活動曾聲明「絕不跳票」，卻在活動結束後反悔並更改規則，引發爭議。對此律師直言，喜傑獅不僅告不成，恐反吃一年牢飯。

隨著消費者大量下單，喜傑獅不但提高活動門檻，最終更以「網路攻擊」為由關閉官網，並宣布不承認關站後成立的訂單。近期更爆出，喜傑獅對329名消費者提起「確認買賣契約不存在之訴」，引發輿論譁然。北市法務局已介入調查，並要求業者撤回訴訟、提出合理處理方案。

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根據多位被提告消費者表示，雖然喜傑獅於聲明中聲稱訴訟費用由公司全額負擔，但實際訴狀卻寫明「由被告自行負擔訴訟費用」，引發當事人強烈不滿。對此，業者社群小編在留言中反嗆「證據拿出來」，遭貼出訴狀打臉後更刪除留言，最後連整篇聲明文也一併刪除。

喜傑獅於5月12日重發聲明，強調當日遭受駭客攻擊導致伺服器異常，官網多次重啟無效才關站。公司承諾出貨關站前成立之訂單，對關站後訂單則將透過司法程序處理。同時也針對「涉嫌教導他人違法下單」的特定消費者，提起妨害電腦使用罪之刑事告訴。

不過該舉措引來法律界質疑，律師「瑞克說法」於社群平台指出，若喜傑獅無法證明所稱犯罪事實，反有可能觸犯《刑法》第171條「誣告罪」，最高可處一年以下有期徒刑，認為公司此舉恐適得其反。

網友對喜傑獅的處理方式不買單，批評聲浪不斷，紛紛質疑：「駭客攻擊怎麼會導致部分訂單不算？」、「一邊說系統異常、一邊又讓人繼續下單，是想消費者背鍋嗎？」甚至有網友指出喜傑獅「自導自演」、「轉移焦點」、「當不起公關公司客戶」。

北市法務局主任消保官楊麗萍指出，業者應誠信履行原定促銷承諾，非必要不應動輒對消費者提告，要求喜傑獅應針對未有不當下單情事的消費者提出合理處理方式，展現企業應有的社會責任與誠信原則。

喜傑獅總經理劉志煌則於近日發文致歉，坦言公司不擅行銷，將全面退出消費性市場，電商通路商品下架，同時責成團隊積極補償參與活動的消費者。不過訴訟風波未解，網路聲量與公關危機恐將持續延燒。

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