帳戶瞬間被搬空　街口老闆爆侵占挨告

台灣第二大電子支付平台「街口支付」，前年將4成股權以36億元賣給老牌食品廠泰山，當時除遭質疑有掏空之嫌，智財法院近日也判決該交易無效；泰山新經營團隊近來更發現，前董事長詹景超在2年前以14億元高價收購「街口小霸王」胡亦嘉旗下的街口金科公司，由於投資案未獲經濟部許可，加上法院裁定暫時處分狀態，形同交易暫停。

但街口金科不只未依約返還款項，還將該筆鉅款挪至街口集團使用，泰山曾多次發文給收款帳戶所屬的台新銀行，提醒應禁止街口金科動支該「代收」帳戶資金，沒想到台新銀不理，泰山不甘受損，已對胡亦嘉提出侵占罪告訴。

由於雙方簽約提到，股權買賣案以「Dorian公司取得台灣經濟部投資審議委員會許可」（即投審司）及「無任何法令、裁判或政府機關禁止股權買賣案之進行與交割」，為交割先決條件，如該條件未成就，泰山即無支付買賣價款義務。此外，合約也提到，若股權買賣案因任何原因無法取得投審司許可，則街口金科公司應促使受託銀行立即將交割款返還給泰山。

奇怪的是，泰山簽完約後隔天火速付款，將扣除證券交易稅後的交割款13億9,580萬元，匯入街口金科公司開立的台新銀行帳戶。街口金科收到款項後，由於該投資案因程序有適法性問題，經智慧財產及商業法院於在同年5月12日裁定為暫時處分狀態，亦即禁止泰山執行街口金科公司的股權投資案，胡亦嘉收到法院通知，對於該投資案遭法院下令禁止與暫停交割更知之甚詳，但該筆近14億元款項仍被挪用。

泰山還指控，日前對街口金科聲請假執行後，驚覺該公司名下幾乎沒有銀行存款可供執行，對此，胡亦嘉受訪時一度稱：「錢都用於兄弟公司，當然不會留在金科。」泰山認為，由此可見胡亦嘉坦承將該筆近14億元款項挪用在街口集團旗下其他公司，侵占犯行明確。

回應

胡亦嘉透過律師發表三點聲明如下:一、泰山公司股權買賣合約之雙方當事人為泰山公司與 Dorian，街口金科僅依母公司 Dorian 指示代為收取股款，並非受泰山公司之託處理事務，此事經泰山公司於民事訴訟中自認在案，街口金科並未涉及任何侵占行為，相關款項爭議亦屬民事糾紛，與刑事責任無涉。

二、倘若依一審民事判決認定合約無效，則合約中所有約定亦應一併無效，街口金科自無違反約定或涉及侵占等情事，相關款項爭議亦屬民事糾紛，與刑事責任無涉。

三、目前相關款項糾紛仍在二審民事法院審理中，並已排定於 10 月 13 日開庭。此時出現相關報導，恐有影響司法審理之虞。合約是否有效、是否構成違約，應由法院依法判定，街口金科呼籲外界靜待司法判決，勿以輿論干擾司法程序。

街口金科重申，將全力配合法律程序，尊重司法機制，以釐清事實真相，維護公司及股東權益。

