他改造跑步機成「烤肉神器」！網笑「減肥變增肥」：極度羞辱

▲中秋節烤肉已成為台灣民眾既定的習慣。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

每逢中秋節，烤肉總是最受歡迎的活動，一名網友分享自家姨丈突發奇想，將家中的跑步機廢物利用，改造成自動旋轉烤肉機，讓烤肉過程不用費力翻面，輕鬆達到均勻受熱的效果，不少網友被姨丈的巧思折服，調侃「跑步機這輩子都沒想到自己可以烤肉」。

▲民眾把家中不用的跑步機改裝成自動烤肉機。（圖／翻攝自 xxnina24_ Threads）

這名網友在Threads分享一段 「神級改造」影片，表示她的姨丈發揮巧思，將一台閒置的跑步機動手改造成全自動旋轉烤肉機，可以隨心所欲控制快慢讓肉均勻受熱，還將烤雞架在支架上，香腸放在烤籠內自動旋轉受熱、均勻烘烤。原PO認為這種烤香腸方式真的是每一面都顧到，成品顏色超級漂亮。

這項神改造創意獲得網友一致讚揚，也激發其他網友的創造欲，「請問姨丈還有空嗎？我有一台印表機想改成印鈔機」「我們電鑽可以參賽嗎？」「我老爸也是很強，電鑽烤玉米」；部分網友則調侃「把原本是拿來減肥的東西改造成增肥，這啥極度羞辱？」

另外，還有眼尖的網友對這種「烤肉鋼圈」直呼內行，有人驕傲地說：「我家的用30幾年了」，也有人分享替代方案，「我是直接買旋轉烤肉籠，也很好用，只是要手動」。總結來說，大家盛讚這項神改造是台灣人為了滿足中秋烤肉魂，而創造出的另類奇蹟。

