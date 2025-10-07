　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他改造跑步機成「烤肉神器」！網笑「減肥變增肥」：極度羞辱

許多台灣人中秋節喜歡動手烤肉，近日傳出有人將跑步機改造成自動烤肉機。（示意圖，photoAC）

▲中秋節烤肉已成為台灣民眾既定的習慣。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

每逢中秋節，烤肉總是最受歡迎的活動，一名網友分享自家姨丈突發奇想，將家中的跑步機廢物利用，改造成自動旋轉烤肉機，讓烤肉過程不用費力翻面，輕鬆達到均勻受熱的效果，不少網友被姨丈的巧思折服，調侃「跑步機這輩子都沒想到自己可以烤肉」。

▲▼ 。（圖／）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民眾把家中不用的跑步機改裝成自動烤肉機。（圖／翻攝自 xxnina24_ Threads）

這名網友在Threads分享一段 「神級改造」影片，表示她的姨丈發揮巧思，將一台閒置的跑步機動手改造成全自動旋轉烤肉機，可以隨心所欲控制快慢讓肉均勻受熱，還將烤雞架在支架上，香腸放在烤籠內自動旋轉受熱、均勻烘烤。原PO認為這種烤香腸方式真的是每一面都顧到，成品顏色超級漂亮。

在 Threads 查看

這項神改造創意獲得網友一致讚揚，也激發其他網友的創造欲，「請問姨丈還有空嗎？我有一台印表機想改成印鈔機」「我們電鑽可以參賽嗎？」「我老爸也是很強，電鑽烤玉米」；部分網友則調侃「把原本是拿來減肥的東西改造成增肥，這啥極度羞辱？」

另外，還有眼尖的網友對這種「烤肉鋼圈」直呼內行，有人驕傲地說：「我家的用30幾年了」，也有人分享替代方案，「我是直接買旋轉烤肉籠，也很好用，只是要手動」。總結來說，大家盛讚這項神改造是台灣人為了滿足中秋烤肉魂，而創造出的另類奇蹟。

更多鏡週刊報導
年輕人不在家烤肉了？網曝「直接上燒烤店」　2派網友戰翻：差很多
中秋烤肉注意！焦黑食物致癌物高出400倍　營養師：「5食材」助代謝與排毒
中秋烤肉注意！醫示警「1食材」　處理不當一群人恐同時中鏢

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
挖土機超人靈前致意！傅崐萁：縣府負擔林鴻森子女未來就學費用
韓國啦啦隊女神與同隊球星結婚　IG報喜
50歲男「忽略2警訊」一檢查竟食道癌末！　醫警告：最怕晚來
快訊／諾貝爾物理學獎出爐！　　3美國學者共獲殊榮
快訊／倒車墜海駕駛慘死！恐怖瞬間曝
余祥銓自爆櫻花妹房事強　說老婆煮泡麵被余天打槍
挖土機超人敗血症亡！當心9大常見致病菌
快訊／抓狂男狠推台鐵站務員落軌　殺人未遂收押
他衝花蓮義煮2000個便當　志工事後看照片「才發現是金曲男星

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

參加聯誼怕被騙　女方要求「地點約派出所」！他傻眼急喊卡

飛美機票驚見1字頭！專家曝「有飛安風險」　機場勸這麼做

起床突全盲如黑布遮住！竟是罕見「眼中風」　醫神助恢復視力0.3

他改造跑步機成「烤肉神器」！網笑「減肥變增肥」：極度羞辱

花160塊吃大腸臭臭鍋「沒白飯無限」！全場搖頭：現在只推1家

藝群醫美集團進駐101香堤大道　「時尚小屋」跨界亮相

馬太鞍溪災後「報廢車慰助金」即起申請　每輛最高領5萬元

連假去烏來老街「7點就關門」他嘆沒落了！網曝2原因：很正常

iPhone出到17了　哪代是「新一代釘子戶機」？大票齊指1型號

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

參加聯誼怕被騙　女方要求「地點約派出所」！他傻眼急喊卡

飛美機票驚見1字頭！專家曝「有飛安風險」　機場勸這麼做

起床突全盲如黑布遮住！竟是罕見「眼中風」　醫神助恢復視力0.3

他改造跑步機成「烤肉神器」！網笑「減肥變增肥」：極度羞辱

花160塊吃大腸臭臭鍋「沒白飯無限」！全場搖頭：現在只推1家

藝群醫美集團進駐101香堤大道　「時尚小屋」跨界亮相

馬太鞍溪災後「報廢車慰助金」即起申請　每輛最高領5萬元

連假去烏來老街「7點就關門」他嘆沒落了！網曝2原因：很正常

iPhone出到17了　哪代是「新一代釘子戶機」？大票齊指1型號

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

新北國王簽194公分新秀　鍾理翔「練習生」身份加盟

挖土機超人靈前致意！傅崐萁：縣府負擔林鴻森子女未來就學費用

被騙1168萬！去年父親節離家...今年中秋成紅衣屍　絕望訊息曝

遭「正妹」電暈！金門大叔要買3萬遊戲點數　警及時攔阻

李強訪北韓前夕　王毅與南韓外長通電：願增進互信、加強團結協作

滴妹無預警PO「燦笑光頭照」　本人親揭身體狀況：我沒事

張亞中政見會開嗆！　酸鄭麗文昔喊「柯正侯副」沒制度

雞籠城隍文化祭日巡遶境　邱佩琳發鹹光餅送平安

當外交、國防與國安齊步走　台灣行政外交的戰略新常態

【英雄救援】小黃乘客突心臟痛！他打給警：我要違規了

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」才就醫　萬人哀悼

零日攻擊最終回　劇情讓他驚：軍事奇蹟

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

中秋過後三生肖運勢爆棚！

雙十國慶將到　3生肖天降好運

雞蛋「2行編碼」有秘密！　尾數是C千萬別買

踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣

國軍天菜「帽送女童」背後有原因　本人首度回應了

更多熱門

相關新聞

沖繩市長強吻襲臀女職員　堅拒下台

沖繩市長強吻襲臀女職員　堅拒下台

日本沖繩縣南城市爆發市府性醜聞，70歲男市長古謝景春被爆出性騷女員工，在辦公室強吻、摸屁股，性騷案被受理後，市議會對他提出不信任案通過，但他卻堅持拒絕下台，反而宣布解散市議會，聲稱「辭職等於承認性騷擾」。

他自創「薯條邪門吃法」...驚呼：超好吃

他自創「薯條邪門吃法」...驚呼：超好吃

「救災沒完成不回桃園」！侄淚憶林鴻森：內心柔軟的人

「救災沒完成不回桃園」！侄淚憶林鴻森：內心柔軟的人

黃子佼又出事！李怡貞嘆：遲早老天會收

黃子佼又出事！李怡貞嘆：遲早老天會收

黃國昌爆靠偷賣拍照斂財　謝幸恩聯手王鴻薇助理兜售

黃國昌爆靠偷賣拍照斂財　謝幸恩聯手王鴻薇助理兜售

關鍵字：

Threads跑步機旋轉烤爐鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面