黃子佼又出事！「開賓士撞騎士」肇逃　李怡貞嘆：遲早老天會收

▲黃子佼8月駕駛一輛賓士與騎乘機車的婦人發生擦撞，婦人倒地受傷（紅圈處），提告他肇事逃逸、過失傷害。（翻攝畫面）

主持人黃子佼近年深陷性騷、「創意私房」購買未成年私密照等風波，爭議不斷、官司纏身，近日又被爆出他8月開著一輛賓士休旅車，與騎機車的60歲婦人發生擦撞，事後卻直接開走，挨告肇事逃逸及過失傷害。律師李怡貞狠諷黃子佼是「蠻好的當事人」，因為一直出事讓律師有錢賺，更直言他沒認知到自己的錯誤，「遲早老天會收」。

綜合媒體報導，黃子佼今年8月16日上午駕駛一輛紅色賓士行經於新北市三重區五谷王南街，疑似因為雙方未保持安全距離，與一名60歲林姓婦人騎乘的機車發生擦撞。林婦當場倒地、臉部與手臂、手肘、膝蓋有多處擦傷，從監視畫面來看，黃子佼在擦撞後疑似停了2秒，隨後即繼續往前駛離現場。

林婦到醫院驗傷後報案，提告駕駛肇事逃逸、過失傷害，警方追查發現駕駛是黃子佼，黃於9月21日到案說明，但他聲稱停下來是為了讓前方另一台機車通過，並表示沒有感覺撞到人才離開；目前警方已依肇事逃逸、過失傷害等罪函送新北地檢署偵辦。

律師李怡貞今（7日）在臉書發文，開地獄哏諷刺黃子佼算是蠻好的當事人，原因是他不僅一直出事，也不見真正誠心解決，「就是要給律師賺錢捏」。李怡貞也說，「一步錯、步步錯」，認為黃子佼若沒有認知到自己的錯誤，遲早老天會收。

▲黃子佼又出事，律師李怡貞諷他「就是要給律師賺錢」。（翻攝自臉書女人大律師李怡貞）

