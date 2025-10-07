看起來像廚餘！他自創「薯條邪門吃法」...驚呼：超好吃

▲薯條神祕組合爆紅，他一試直呼好吃！（示意圖／pexels；翻攝自臉書/爆廢公社二館）

圖文／鏡週刊

吃貨的創意永遠沒有極限！有網友突發奇想，把前一天吃剩的薯條倒進酸辣湯餃裡混著吃，結果意外發現「比剛炸出來還好吃」。這碗「混亂中的奇蹟」照片曝光後，瞬間在網上炸鍋，紛紛留言表達看法。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享，把隔夜沒吃完拿去冷藏的薯條，直接倒進熱騰騰的酸辣湯餃裡，沒想到這一試驚為天人，直呼「好吃」。

▲網友自創「薯條＋酸辣湯」邪門吃法，乍看像廚餘卻意外爆紅。（翻攝自臉書/爆廢公社二館）

貼文中可以看到，一碗滿滿的酸辣湯中，除了有幾顆湯餃外，還漂浮著幾根泡軟的薯條，看起來有點驚悚卻又讓人好奇。原PO更開心喊：「可以試試，冰過後直接泡下去，好吃！」

貼文曝光後，留言區立刻大爆炸，有人笑虧：「這碗要叫『酸辣薯餅湯』嗎？」「不好意思，看起來像廚餘但我想試」、「我會把隔夜的男人推給綠茶婊」、「ㄆㄨㄣ....」、「帶著你的隔夜薯條加酸辣湯餃滾出地球」、「這個人太狠…」、「西式什菜湯????」「這是走在時代尖端的菜尾湯嗎？」「廚餘是在分享撒洨」；也有人分享自創吃法：「我會把鹹酥雞加泡麵」、「薯條丟玉米濃湯也神搭」



