點點投數位生活點數平台啟動　完成指定任務即可累計消費折抵點數

▲南投數位生活點數平台「點點投」正式啟動。（圖／南投縣政府提供，下同）。

記者高堂堯／南投報導

南投縣即日起推出「點點投」數位生活點數平台，民眾只要完成「簡單任務」即可累積數位點數（1點折抵1元），於日月潭、埔里、集集、鹿谷、竹山、草屯、南投等全縣各地區的50家觀光工廠、商圈美食、旅宿服務、文創小店等特約商家折抵消費，讓旅遊、購物與生活服務更實惠便利。

縣府3日舉辦啟動記者會，由副縣長王瑞德主持，南投市長張嘉哲、縣府各單位主管、民代助理、半山夢工廠董事長吳宜叡、南投縣商圈產業觀光文化聯合會會長張淑貞及合作商家代表亦到場支持，並在現場擺攤展示，提供現場兌換商品服務。

縣府計畫處簡報說明：「點點投」平台以「任務集點以及點數兌換」為核心，並透過參與縣府跨局處的整合任務來獲得點數，該處及衛生局即於現場設置問答任務，答對即可獲得點數，還能馬上到其他商家攤位消費折抵使用；該平台設計多元任務系統，鼓勵民眾參與縣府政策或各項活動，大型活動如十月國慶焰火、南投世界茶業博覽會以及11月的露營嘉年華，都將搭配推出限定加倍點數與任務集點遊程，吸引旅客深入探索南投景點、帶動觀光熱潮。

縣府表示，衛生局已規劃推出「南投健康樂活」掃碼任務及「癌症篩檢知識大考驗」問答活動，將公共衛生與智慧醫療宣導融入平台互動，讓民眾在參與過程中不僅獲得點數，也能提升健康知識與公共衛政意識；未來將有更多局處加入，逐步拓展平台應用範圍，提升民眾參與度與使用便利性。

計畫處長邱紹偉指出，「點點投」結合地方產業與數位應用，不僅能帶動商圈消費，也能讓政策宣導更貼近生活，隨著越來越多特約商家加入，未來平台將持續擴大合作，讓民眾在南投的旅遊與日常消費都能享受數位便利，且採「全額支付、零手續費」制度，消費者折抵多少，店家即實收等值金額、不用另外負擔額外成本，讓更多店家可輕鬆參與數位行銷。

王瑞德表示，因數位平台是未來消費趨勢，「點點投」計畫參與門檻低、縣府行銷與活動資源到位，有助於增加在地觀光服務業曝光與來客數，打造串聯政策參與、旅遊體驗與地方經濟的平台，以及數位生活「共好生態圈」，將是南投推動數位轉型的重要引擎；相關平台下載資訊和特約商家清單與最新任務活動，可至「點點投」官網及縣府社群平台查詢，歡迎民眾加入多加利用。