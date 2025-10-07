民眾黨團將對總預算提復議　黃國昌籲總統文告回歸務實理性

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立法院黨團今（7日）召開記者會，指行政院刻意不將立法院三讀通過、且經總統公告實施的「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」預算編入115年度中央政府總預算，大踩憲政紅線，黨團將對總預算提出復議案，要求政院退回重編。另外，總召黃國昌表示，黨團會出席國慶，並呼籲總統賴清德，今年國慶總統文告能回到務實、理性，回應民眾期待，回歸屬於全民的總統。

▲民眾黨團召開「苛扣軍警消權益 卓榮泰違法濫紀」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



黃國昌表示，將對總預算案提出復議，因為行政院態度依然傲慢、自己扮演太上皇，完全不把軍警消權益放在心裡。不論是《軍人待遇條例》還是《警察人員人事條例》，都是立院三讀生效、總統公告，行政院說不編就是不編，行政院長卓榮泰違法濫權作為，令人無法接受。

黃國昌表示，過去幾週軍警消弟兄不眠不休投入花蓮堰塞湖的救災，而賴政府嘴巴上感謝他們的付出，實際卻是踐踏他們合法權益；基於此項理由，民眾黨團將對總預算案提出復議。黃批評，行政院發言體系似是而非的發言，自己分不清預算案與法律案，還把人民當笨蛋，持續散布假訊息，自己扮演大法官，不遵守立院三讀通過的法律，「全中華民國只有賴清德、卓榮泰可以不守法嗎？ 」

其次，黃國昌說，今天是國慶前最後一次院會，去年賴總統國慶文告主軸是「團結台灣，共圓夢想」；但過去一年來，民進黨政府發動大惡罷、把不認同者打為雜質，「這算哪門子團結？」大惡罷32：0被完封，當時就呼籲民進黨別再惡搞，真的開始撫平社會傷痕，不要再創造對立與衝突。黃呼籲，期盼今年總統文告回到務實理性，回應人民對於各項重大政策，以及現在國際民生所出現的重大問題，回歸屬於全民的總統。

副總召張啓楷痛批，卓榮泰把自己當成土皇帝，民進黨已經變成無法無天的「土匪政府」，不僅搶地方補助款，還苛扣軍人加薪、警消人員的退休金。立法院在1月7日三讀「警察人員條例」，把過去被民進黨砍到刀刀見骨的軍警消人員退休金恢復到8成；民進黨拖到4月11日提覆議案，當日就被在野黨否決，之後25日總統公告實施，直到今天10月7日了，卓榮泰還是一毛不編，已經足足欠了5個月，未來等警消提出告訴後，台灣民眾黨會協助爭取國家賠償。

幹事長陳昭姿表示，國會每年約有200團外賓，她經常代表黨團接待外賓，和他們一定會談民主、自由、法治；但這一年多來，她越談越心虛，卓內閣荒腔走板，法律經總統公告生效，行政院卻不依法執行，台灣還是法治國家嗎？她與黨團立場一致，這條紅線絕對不能踩，憲政分際不能只剩一個行政權在運作！陳昭姿表示，國際社會觀察台灣運作的焦點就是民主、自由、法治，請卓內閣用實際行動告訴國際社會，台灣確實是個法治國家。

媒體關切，民眾黨團會參加今年國慶大會嗎？黃國昌回應，「會」，民眾黨團秉持柯主席的價值，把國家利益放在政黨利益之上，即使黨團強烈批判賴政府，更無法接受賴政府倒行逆施；但國慶是國家生日，不是賴清德個人的節日，「民眾黨團會出席，為國家慶祝」。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）