劉世芳稱「邁瑩大峽谷」是污名化陳其邁　林國成怒：還要妳來糾正啊

▲林國成7日對劉世芳稱不能用「邁瑩大峽谷」感到不滿。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄美濃一處農地遭盜採砂石而形成約20公尺深的低窪，被揶揄為「大峽谷」，該盜採砂石目前由檢調偵辦中。民眾黨立委林國成今（7日）質詢時以「邁瑩大峽谷」圖來質詢，內政部長劉世芳則向林表示，那不叫邁瑩大峽谷，不要污名化高雄市長跟立委，讓林聽聞後動怒喊，報章媒體都這樣寫，「妳叫我不能用這個，還要妳來糾正我啊」。

劉世芳7日上午列席行政院長卓榮泰施政報告並備詢。會中林國成針對高雄美濃盜採砂石案，秀出一張上頭標註「邁瑩大峽谷」的照片，林向卓榮泰表示，高雄盜採砂石問題都可以防範，你若下令，該是地方執行就執行，該是中央督促就督促，身為最高行政首長，執政好與壞，卓院長要負很大責任，所以建議處理盜採砂石破壞環境問題要有SOP出來。

卓榮泰聽聞後未回應，一旁的劉世芳則說，高雄部分正在處理，檢調在處理，但請不要污名化，因為那不叫邁瑩大峽谷，不要污名化高雄市長跟立委。林國成說，你們又在政治，現在人家這樣，「我講這樣有什麼錯」，報章媒體都這樣寫，「妳告訴我有什麼錯？」

劉世芳回應，她告訴委員請不要污名化，因為那邊地理位置不叫這名字。林國成怒喊，妳叫報章雜誌不要登，現在電視也這樣報，「妳叫我不能用這個，還要妳來糾正我啊」。劉世芳說，尊重委員。