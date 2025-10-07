　
社會 社會焦點 保障人權

光復鄉今恢復上班上課！193線調整管制時段　佛祖街仍加強交管

▲6日晚間「第20次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議」，宣布193線調整管制時段。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲6日晚間「第20次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議」，宣布193線調整管制時段。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府6日晚間召開「第20次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議」，由副縣長顏新章、秘書長饒忠主持，針對明日光復鄉公家機關、學校恢復上班上課之交通管制情形，以及災區各項復原工作全面檢視與協調，加快災後清理及各項復原工作。

縣府建設處指出，目前室內水電修繕志工媒合 ，經受理民眾室內水電修繕需求計108案，已由水電志工修繕完成61案，持續修繕中；針對阻礙交通車輛拖吊作業，已拖吊總計汽車467輛、機車25輛，合計492輛。

災害應變清理進度方面，六大區域共投入人力104人、機具90部，清理道路770公尺、泥沙3830.6噸、清溝總長度2660公尺。縣府感謝各單位全力支援，協助光復鄉災區早日重建。

▲6日晚間「第20次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議」，宣布193線調整管制時段。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲受災嚴重的光復鄉公所經鏟子超人及熱心志工連日不眠不休協助清淤，已逐漸恢復原來樣貌。（圖／記者王兆麟攝）

警察局於會中說明交通管制部分，中秋連假期間大量志工湧入光復鄉災區，為避免市區壅塞影響大型機具清除作業，警察局呼籲志工勿自駕車輛進入光復市區，請多利用火車及縣府接駁巴士前往災區，並配合警方交通管制措施。

警察局說明，因應復課調整交通管制，考量193線大型車輛日趨減少，以及鳳林地區五所國小以及兩所國中的復課，為縮短鄉親通勤、通學的便利，減少管制上的不便，原本線道193管制時段，7時到20時，從7日開始調整為7時到16時，那至於市區交管的部分，目前重點的區域仍在佛祖街，呼籲鄉親以及所有用路人務必配合交管同仁的指揮，確保救災工作均能順利的完成。

另外，針對學生復課加強校園治安維護，同時災區物資站、收容中心及空屋，花蓮縣警察局已編組警力，劃分四個巡邏區，由派出所與偵查隊共同巡邏。每晚20時至翌日6時編組警力防竊巡邏，呼籲民眾發現可疑人士請立即撥打110，共同守護災區安全。

花蓮縣政府表示，將持續整合中央與地方資源，以最迅速有效的方式推進災後工作，儘速協助受災鄉親恢復正常生活。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

光復鄉恢復上班上課193線調整管制時段佛祖街

