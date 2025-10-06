光復國中災損破億！明復課心理師進班輔導　棒球隊移地訓練

▲受災嚴重光復國中已大致完成清淤，6日一早就有國軍消毒兵協助清消。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩已來到第14天，災民家戶內清淤大致完成，而受災嚴重的光復國中及災民暫時安置的光復國小終於將在災後第15天，也就是10月7日將恢復上課；另光復商工則採線上授課，將於10月13日恢復實體上課。

光復國中校長黃建榮說，學校受損嚴重，當時第一次上報時粗估損失新台幣6000萬元，後來發現一樓所有場館，包括田徑場、足球場、棒球場、籃球場也都毀損，還有體育館裡面的地板也都毀壞嚴重，最後評估損失超過億元，至少要1年才能夠恢復原樣。

位於重災區林森路的光復國中，6日一早就有大型機具在球場加緊趕工清運，軍方消毒兵在教室走廊噴消，志工群則在校園、穿堂清掃。

▲光復國中校長黃建榮表示，受損的上課教材課本已由縣府教育處撥補到位。

校長黃建榮6日接受媒體聯訪表示，感謝全國的熱心志工、國軍及衆多不知名的善心人士幫忙清淤，讓受災嚴重的校園能在最短時間恢復上課，不耽誤學生的受教權益。

被問及是否影響光復國中棒球隊的訓練，黃建榮說，已跟鄰近的學校協調尋求支援，由教練帶球隊移地訓練。

光復國中全校師生及教職員200餘人，營養午餐原本是中央廚房供應，但廚具已經流失了，黃建榮指出，已協請富源國小以便當的方式提供中餐先渡過難關。

黃建榮同時指出，泡水的課本已經由縣府教育處撥補，另外有5名學生被安置在較遠其他鄉鎮，已積極聯絡中，希望能夠如期來上課。

心理重建方面，復學首日將安排宣導活動，兩天內就會有心理師進班與學生進行心理輔導，協助孩子面對災後的情緒壓力。

