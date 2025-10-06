　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

光復國中災損破億！明復課心理師進班輔導　棒球隊移地訓練

▲受災嚴重光復國中已大致完成清淤，6日一早就有國軍消毒兵協助清消。（圖／記者王兆麟攝，下同）

受災嚴重光復國中已大致完成清淤，6日一早就有國軍消毒兵協助清消。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩已來到第14天，災民家戶內清淤大致完成，而受災嚴重的光復國中及災民暫時安置的光復國小終於將在災後第15天，也就是10月7日將恢復上課；另光復商工則採線上授課，將於10月13日恢復實體上課。

光復國中校長黃建榮說，學校受損嚴重，當時第一次上報時粗估損失新台幣6000萬元，後來發現一樓所有場館，包括田徑場、足球場、棒球場、籃球場也都毀損，還有體育館裡面的地板也都毀壞嚴重，最後評估損失超過億元，至少要1年才能夠恢復原樣。

位於重災區林森路的光復國中，6日一早就有大型機具在球場加緊趕工清運，軍方消毒兵在教室走廊噴消，志工群則在校園、穿堂清掃。

▲受災嚴重光復國中已大致完成清淤，6日一早就有國軍消毒兵協助清消。（圖／記者王兆麟攝，下同）

光復國中校長黃建榮表示，受損的上課教材課本已由縣府教育處撥補到位。

校長黃建榮6日接受媒體聯訪表示，感謝全國的熱心志工、國軍及衆多不知名的善心人士幫忙清淤，讓受災嚴重的校園能在最短時間恢復上課，不耽誤學生的受教權益。

被問及是否影響光復國中棒球隊的訓練，黃建榮說，已跟鄰近的學校協調尋求支援，由教練帶球隊移地訓練。

光復國中全校師生及教職員200餘人，營養午餐原本是中央廚房供應，但廚具已經流失了，黃建榮指出，已協請富源國小以便當的方式提供中餐先渡過難關。

黃建榮同時指出，泡水的課本已經由縣府教育處撥補，另外有5名學生被安置在較遠其他鄉鎮，已積極聯絡中，希望能夠如期來上課。

心理重建方面，復學首日將安排宣導活動，兩天內就會有心理師進班與學生進行心理輔導，協助孩子面對災後的情緒壓力。
 

10/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／中秋悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露身亡
快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭！　刑事局緊急報請偵辦
快訊／法國最短命總理！　上任不到1個月請辭
霸氣十足！季連成被拱選花蓮縣長　綠委超欽佩
1%天選之人！寶寶「手握避孕器」出生　婦產科醫曝真相
陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子鏟土」挨酸擺拍…縣府說話了
苗栗正義男病況曝！遇隨機砍人護2女童身中數刀　今轉普通病房

花蓮500公頃農田遭埋沒　農損達4.3億

花蓮500公頃農田遭埋沒　農損達4.3億

馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成花蓮光復、鳳林等地農田受災嚴重，依據10月3日災情速報統計，全縣農田埋沒面積約500多公頃，其中光復鄉達300公頃、鳳林鎮204公頃；農糧作物受損面積約342公頃，以水稻受損最為嚴重約136公頃，其次為大豆81公頃、二期西瓜42公頃、高粱25公頃及硬質玉米21公頃等，合計農業損失金額約4億3千萬元。

中秋連假首日！破2萬「鏟子超人」湧光復

中秋連假首日！破2萬「鏟子超人」湧光復

中斷逾5年　印度與中國10月底前恢復直航

中斷逾5年　印度與中國10月底前恢復直航

17台清溝車全面動員　力拚中秋節前完成清淤

17台清溝車全面動員　力拚中秋節前完成清淤

運動部前進花蓮勘災　協助光復國中

運動部前進花蓮勘災　協助光復國中

關鍵字：

潰壩光復國中恢復上課營養午餐便當

讀者迴響

