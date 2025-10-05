　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

（圖／NOAA）

▲哈隆颱風發展中。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

「哈隆」、「麥德姆」雙颱共舞！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，哈隆颱風已調整在琉球東側向東北大迴轉，直接侵台機率雖低，但因不確定性，應續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周一太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，午後局部山區偶有短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，哈隆颱風已調整在琉球東側向東北大迴轉，對台灣影響輕微；周二至周四東側水氣略增，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率，西半部晴時多雲，北台高溫微降，各地白天仍偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

▼「哈隆」、「麥德姆」雙颱共舞。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮指出，周五至下周日國慶連假各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，東半部偶有零星降雨的機率。

吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中度颱風麥德姆偏西北西，今日颱風中心通過雷州半島附近，暴風圈先後侵襲海南島、兩廣及越南北部 。

吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，哈隆颱風系集平均路徑已調整在琉球東側向東北大迴轉，但由於個別模擬路徑很分散，仍有少部分模擬路徑靠得比較近，正如同氣象署的徑潛勢預報圖的紅圈擴大；最新資料顯示，哈隆直接侵台機率雖低，但因不確定性，應續觀察。

▼最新歐洲系集模式模擬圖。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉
