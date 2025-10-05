　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

丹娜絲災後修復加速中　內政部曝民宅修繕進度

▲▼總統賴清德今（5）日在內政部長劉世芳、嘉義縣長翁章梁等人的陪同下，關心嘉義縣東石鄉之丹娜絲風災災民，並視察受損民宅復原進度。（圖／內政部提供）

▲總統賴清德關心嘉義縣東石鄉之丹娜絲風災災民，並視察受損民宅復原進度。（圖／內政部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德今（5日）在內政部長劉世芳、嘉義縣長翁章梁等人的陪同下，關心嘉義縣東石鄉丹娜絲風災災民，並視察受損民宅復原進度，同時慰勉所有協助災後復原的工作人員。劉世芳表示，在丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例及預算的支持下，內政部積極整合公私資源，偕同地方政府及民間全力加速推動各項修復工作，讓災區盡早完成修復及使災民早日回歸日常生活。

內政部表示，為加速協助受災縣市及民眾完成災後搶修及家園復建工程進行，同仁分別進駐嘉義縣東石鄉及台南市佳里區，偕同地方政府及營造施工廠商積極辦理受損民宅勘查、修復需求整合、現場丈量、進場拆除與復原工程等施作。

嘉義縣東石鄉截至目前為止，總申請媒合戶數共有42戶，並全數完成勘查，已簽約有12戶，其中10戶已完成修繕，另2戶持續處理中，預計10月20日會完工。另在台南市佳里區部分，59戶已完成修繕，另9戶施作中，預計10月15日前陸續完工，另有9戶後續會進場施工。

▲▼總統賴清德今（5）日在內政部長劉世芳、嘉義縣長翁章梁等人的陪同下，關心嘉義縣東石鄉之丹娜絲風災災民，並視察受損民宅復原進度。（圖／內政部提供）

此外，有關慰助金辦理情形，內政部指出，目前嘉義縣已受理15,415件，核定10,947案，核發金額達1.9億餘元；台南市已受理50,873件，核定47,615件，核發金額已超過12.2億元，經由慰助金之發放，實質減輕大家的經濟負擔，期盼在政府的支持下，讓大家回歸日常生活。

▲▼總統賴清德今（5）日在內政部長劉世芳、嘉義縣長翁章梁等人的陪同下，關心嘉義縣東石鄉之丹娜絲風災災民，並視察受損民宅復原進度。（圖／內政部提供）

劉世芳表示，內政部持續協助丹娜絲風災受災民眾辦理家園復原等工作，特別是在弱勢戶協助部分，在中央、地方及民間共同努力下，以最快速度完成修繕工程，使其能在最短時間就重返熟悉的生活空間，得以在安全的家，安心過中秋及踏實生活。另中央與地方會持續完善民生基礎設施及擴充社區災害防救量能，提升社會整體防災韌性。

今日陪同賴清德關心嘉義縣東石鄉丹娜絲風災災民及視察受損民房復原進度，包括行政院政務委員兼工程會主委陳金德、內政部長劉世芳、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、內政部國土署長吳欣修及中工分署副分署長黃永興、嘉義東石鄉長林俊雄及猿樹村長黃聰吉，以及復原重建協力營造廠商等共同參加。

▲▼總統賴清德今（5）日在內政部長劉世芳、嘉義縣長翁章梁等人的陪同下，關心嘉義縣東石鄉之丹娜絲風災災民，並視察受損民宅復原進度。（圖／內政部提供）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
烤肉「必會出現4種人」　破3萬人炸鍋：我每年都是那個人
莊人祥罹胃癌　醫示警「3症狀」儘速檢查
獨／悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望
「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬
誰在花蓮「呵呵呵」？　凌濤嗆劉世芳冷血：在災害中心魔性訕笑
加薩女性被逼「用肉體換食物」！　性侵惡狼竟全是救援人員
獨／百萬存戶注意！北富銀鎖「久未往來帳戶」　10／30上路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

白黨團擬10/7提復議「退回總預算」　張啓楷再曝：我已告發卓榮泰

三寶長大了！蔣萬安中秋曬全家福　大寶、二寶最新近況也曝光

控卓內閣製造「財源不足」來刪軍警消薪水　許宇甄：總預算退回重編

誰在花蓮「呵呵呵」？　凌濤嗆劉世芳冷血：在災害中心魔性訕笑

賴清德中秋連假視察嘉義、台南、花蓮　督導災後復原修繕進度

丹娜絲災後修復加速中　內政部曝民宅修繕進度

批鄭麗文輕忽藍委建議如何服眾　羅智強：不顧災民我寧不當主席

「現在政治不理性」　應曉薇談女兒接棒選議員：她想報名就會去

2026議員點將／民眾黨新北市拼組黨團　黃派人馬空降地方矛盾待解

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

白黨團擬10/7提復議「退回總預算」　張啓楷再曝：我已告發卓榮泰

三寶長大了！蔣萬安中秋曬全家福　大寶、二寶最新近況也曝光

控卓內閣製造「財源不足」來刪軍警消薪水　許宇甄：總預算退回重編

誰在花蓮「呵呵呵」？　凌濤嗆劉世芳冷血：在災害中心魔性訕笑

賴清德中秋連假視察嘉義、台南、花蓮　督導災後復原修繕進度

丹娜絲災後修復加速中　內政部曝民宅修繕進度

批鄭麗文輕忽藍委建議如何服眾　羅智強：不顧災民我寧不當主席

「現在政治不理性」　應曉薇談女兒接棒選議員：她想報名就會去

2026議員點將／民眾黨新北市拼組黨團　黃派人馬空降地方矛盾待解

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

白黨團擬10/7提復議「退回總預算」　張啓楷再曝：我已告發卓榮泰

沒車牌就拖吊！台中警強力取締霸佔車位無牌車　最高罰3萬6

搶劫超商還襲警！越南籍留學生背景曝　熱愛生存遊戲拍片YT分享

提神變毀腦！專家警告：學生、運動員最愛「1飲料」恐摧殘身心

BMW男停路口昏睡　見警竟衝撞遭破窗壓制！酒駕+搜出喪屍煙彈

爆紅歌手來台被「台灣本土味」收服　IG狂曬認證照：我愛空心菜

台灣電影發威！《器子》Netflix飆全球第4…張孝全復仇片46地區TOP 10

勇士明熱身賽首戰對決湖人　柯爾曝柯瑞只會打15分鐘

車輪餅絕對是台式下午茶點心王者　全台6間必吃推薦

戚薇時裝周被拍「驚人老態無P照」！整個人嚴重變形　本尊傻眼發聲了

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

政治熱門新聞

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

環境部長彭啓明PO文　急徵「清溝超人」

陳玉珍喬官被抓到？　中華電信工會公開信怒批：嚴重損害基層員工

李鴻源點名「不知公文怎發」林保署回應

軍警消沒加薪　藍白下周二擬提總預算復議

2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴也參戰

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

2026議員點將／北市10席缺額　藍松信新人搶破頭

網傳中央高壓水槍貼縣府貼紙　政院回應

誰在花蓮呵呵呵？　凌濤嗆劉世芳在災害中心訕笑

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

更多熱門

相關新聞

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

「哈隆」、「麥德姆」雙颱共舞！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，哈隆颱風已調整在琉球東側向東北大迴轉，直接侵台機率雖低，但因不確定性，應續觀察。

哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

關鍵字：

丹娜絲颱風劉世芳賴清德內政部r嘉義

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

即／莊人祥證實去年罹胃癌

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！

撞名「台灣」　美7-11店員打死顧客

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面