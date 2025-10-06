　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸北斗系統「更安全」？　伊朗高官稱想從GPS跳槽

▲北斗衛星導航系統是大陸的自主建設且獨立運行。（圖／CFP）

▲大陸北斗衛星導航系統。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

據伊朗半官方新聞機構「青年記者俱樂部」（YJC）報導，隸屬於該國通信部的伊朗航天研究所所長瓦希德．亞茲達尼安（Vahid Yazdanian）表示，頻繁的GPS訊號干擾中斷給伊朗帶來了巨大挑戰，因此該國必須打造自主的國家級衛星導航網絡，以減少對外國服務商的依賴。

據陸媒《觀察者網》引述，為了解決短期困難，亞茲達尼安透露，伊朗正在討論從美國GPS轉向中國衛星導航系統。

「它（中國導航系統）的安全性肯定會更好」，亞茲達尼安說，「我們已經與中國方面進行磋商，希望使用該國的衛星導航系統，該提議似乎可以在未來一至兩年內實現」。

「當然，最終的解決方案是自主設計、建造和發射我們自主研發的導航衛星」，亞茲達尼安補充說，在三至五年內，伊朗必須擁有自己的本土衛星導航系統，他強調，此舉是解決定位干擾、提高國家重要基礎設施安全性的長期解決方案。

對於記者提問有關近來該國頻發GPS故障的問題時，他回應稱，「我們並不認為這些故障與衛星性能有關，這是由於缺乏國產衛星導航系統造成的。遺憾的是，過去幾年來，我們並沒有認真採取措施研製國產導航衛星，而是繼續使用時常出現故障的外國衛星」。

「我們別無選擇，只能朝著自主研發衛星導航系統的方向邁進」，亞茲達尼安告訴伊媒，眼下該國仍在使用GPS。

▲▼北斗衛星導航系統,北斗系統。（圖／新華社）

半島電視台等媒體此前披露稱，在今年6月為期12天的以伊衝突期間，伊朗以及相關水域多次出現GPS訊號中斷的情況，暴露出伊朗依賴美國控制的基礎設施的弱點。以色列暗殺伊朗多名核科學家和高級軍事指揮官，也引發電信系統被滲透的擔憂。

香港《南華早報》8月報導稱，深受困擾的伊朗因此正在制定一項定位服務遷移計劃，探索採用中國北斗衛星導航系統。

另據伊朗國際電視台（iranintl）此前報導，伊朗通訊和資訊技術部副部長埃赫桑．奇特薩茲7月接受伊媒採訪時也曾證實，伊朗正尋求GPS的替代選擇。他說，「比如中國的北斗系統，這已在與中國正在進行的接觸中提出」。

據奇特薩茲所說，伊朗政府正在制定計劃，逐步將交通導航、農業監測、物聯網等關鍵領域的定位系統從GPS遷移至北斗系統。

10/05 全台詐欺最新數據

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

轎車「截彎取直」瘋狂逆向　後方駕駛傻眼：不會開別上路

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

超商史上最貴商品！「160萬台幣威士忌」賣出去了　母公司也嚇到

