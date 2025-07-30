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獨／高雄救護車被偷裝GPS！黑手滲透3分隊...疑殯葬業鎖定找死人

▲▼急診,救護車,高雄快訊,高雄救護車,高雄意外,高雄突發,醫學中心,高雄榮總 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市警消救護車被不明人士偷裝定位追蹤器 （圖中車輛非屬案發分隊）。（示意圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

日前調查局才發布新聞，表示偵破全省消防局行動派遣系統遭駭客入侵！風波還沒結束，現在又傳出高雄市消防局救護車被不明人士裝設「定位器」，還好及時被發現，到底目的是什麼？檢調單位還在釐清調查當中。

據了解，案件發生在7月中旬，一名義消發現救護車上有不明的黑色盒子，所以趕緊向分隊主管回報，分隊主管當下立刻向警方報案，警方前往了解後發現這個不明的黑色盒子是一個GPS定位器，這讓警方非常不解為何要在救護車上裝設定位器，據了解，同樣的狀況不只發生在一個分隊，而是同時有三個分隊的救護車都被裝了，這種定位器主要是在用在追蹤，但爲何會被人裝設？

警方調閱監視器之後，找到了幾個涉案人，目前已經將他們移送到地檢署。但對此，地檢署方面在偵辦時也非常低調，要求警方不要有過多透露，畢竟這本月1日高雄市調查處才發布新聞稿表示，在2024年8月間接獲線報指出，高雄市政府消防局行動派遣系統等緊急救護系統疑遭駭客攻擊引發異常情形，隨即立案展開追查。

經分析比對大量資料後，發現一名潘姓男子以駭客技術截取消防單位出勤救護資訊，經報請高雄地方檢察署指揮偵辦，於3月28日持搜索票依法搜索潘姓男子，順利搜獲相關犯案程式及連線設備，潘姓男子坦承接受多家殯葬業者委託駭侵前揭消防局系統，並已擴及全國21縣市即時案件資訊，涉案時間長達4年以上。

警消救護車被裝定位器跟駭客案之間有沒有關係？檢調人員還在釐清當中。而記者詢問高雄市消防局，他們表示「本案現已由司法機關偵辦中，對於目前案情狀況不予回應，由檢方統一說明」。

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