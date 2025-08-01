暗殺之痛！伊朗嚴防美以再滲透GPS　考慮探索採用中國北斗系統

▲ 伊朗民眾上街為以伊衝突中身亡的軍官、科學家及平民送葬。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美以聯手在通訊與導航層面滲透伊朗的安全系統，導致伊朗高階官員與核科學家遭定點清除，伊朗政府為此警覺，並著手評估逐漸棄用美國GPS系統，考慮轉而導入中國主導的北斗導航。伊朗官員也坦言，內外干擾導致國內網路與定位服務混亂，也暴露長期依賴美國基礎設施的深層風險。

陸官媒《環時》引述報導稱，伊朗通信和信息技術部副部長埃赫桑·奇特薩茲本月中旬在接受伊朗媒體《同胞報》採訪指出。他表示，「北斗系統不僅架構先進、定位精度高，尤其在亞洲地區具備顯著的覆蓋優勢，而且其控制權由中國自主掌握，而非受控於美國。」

《半島電視台》也報導，美國和以色列的襲擊讓伊朗暴露自身的脆弱點。在今年6月持續12天的以伊衝突中，伊朗以及在波斯灣水域的艦船反復遭遇GPS信號干擾；伊朗多名核科學家和高級指揮官遭暗殺，也引發通過滲透電信系統、利用手機追蹤人員位置的擔憂。於是在衝突結束後，伊朗政府開始尋找替代方案。

「有時候，內部因素會對（GPS）系統造成干擾，這一問題促使我們尋找像北斗這樣的替代選項。」奇特薩茲本在7月中旬對伊朗媒體表示。他進一步說，伊朗政府正在制定計劃，逐步將交通導航、農業監測、物聯網等關鍵領域的定位系統從GPS遷移至北斗系統。

他說，「北斗系統不僅架構先進、定位精度高，尤其在亞洲地區具備顯著的覆蓋優勢，而且其控制權由中國自主掌握，而非受控於美國。」

▲奇特薩茲本指出，伊朗正在探索逐步將關鍵領域的定位系統從美國GPS遷移至中國北斗。（圖／新華社）

有分析稱，伊朗考慮採用中國的導航衛星系統，乍看之下似乎只是一個技術性操作，但實際上意義遠不止於此。這一舉動再次表明全球格局正在發生一場重大重塑。

根據《2025中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》，北斗系統目前已成為聯合國認可的全球衛星導航核心供應商，與俄羅斯、沙烏地阿拉伯、白俄羅斯、巴基斯坦等多國簽署合作協議，並進入民航、海事、通信等多個國際標準體系。北斗相關產品已出口至140多個國家與地區，並在非洲30多國設置地面CORS基站，廣泛應用於測繪、農業、交通、氣象等領域。

針對有外媒稱北斗正在挑戰GPS全球主導地位的說法，中國外交部發言人毛寧回應指出，北斗是中國自主建設的全球性系統，但同時也是「開放的北斗、世界的北斗」，中國的科技發展並非針對任何國家，願與各方分享北斗應用成果。