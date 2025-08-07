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太陽24小時連爆發3次閃焰　CME本周「抵達地球」通訊干擾

▲▼太陽閃焰。（圖／台北天文館）

▲太陽爆發3次閃焰。（圖／NASA ）

記者許力方／台北報導

太陽在不到24小時內爆發了3次M級太陽閃焰，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）發布警報，8月5日太空已經發生為期3分鐘的10公分電波爆，可能干擾雷達、GPS和衛星通訊等接收器；美國科學家也提醒，3次閃焰可能引發小規模「日冕物質拋射」（CME），預計本周將抵達地球。

台北天文館指出，歷經22天的平靜期，太陽8月3日起在不到24小時內爆發3次M級（中等強度）閃焰，顯示太陽黑子區活躍程度升高，恐將帶來地磁擾動及通訊干擾。

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首次閃焰發生於美東時間8月3日上午10時01分，達M2.9級，是自7月12日以來首度出現的M級閃焰。接著在8月4日凌晨1時05分與1時21分，再度出現M2級與M1.4級閃焰，3起皆來自太陽黑子活躍區AR4168。

美國科學家指出，該區域磁場結構近期迅速變得複雜，屬於不穩定的「delta-class」類型，這類結構容易觸發更強烈的X級閃焰，甚至伴隨大規模CME。

目前觀測，3起閃焰可能引發小規模CME，預計將於本周稍晚抵達地球，約8月7日午夜左右，撞擊機率達12%，可能造成輕微地磁擾動，並在高緯地區觸發極光活動。M級閃焰雖不至於嚴重影響地球，但仍可能對無線電短波通訊造成干擾。

目前除AR4168外，鄰近的AR4167也展現出類似不穩定磁場結構。科學家正密切監控未來數日內是否會出現更強烈的X級閃焰及更多CME事件，提醒相關單位留意可能的通訊與電力影響。

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