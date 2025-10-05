阿宗麵線公告道歉「全面下架」　店長看新聞才知用到黑心大腸

▲阿宗麵線爆用到黑心大腸，公告道歉。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

食安風波又一爆，屏東「百威食品公司」被查獲涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，衛福部食藥署粗估約有3噸的黑心豬大腸流向下游廠商，台北西門町名店「阿宗麵線」也遭波及，店家第一時間就貼出公告道歉，稱其中一家豬腸供應商是百威，已經立刻封存原料，並預防性下架回收可能受影響的產品。

食藥署4日深夜公布最新進度，百威涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，已暫停作業並封存產品現場1.2公噸豬腸，經清查帳冊銷售紀錄確認售出問題產品「B級大腸」與「白小腸」共3.7公噸，需進行下架回收，白小腸2159公斤全數流向桃園市業者，已經完成下架；B級大腸則分別到高雄、屏東、台北3業者，以台北市寧夏市場陳先生購入1330公斤最多。

▲屏東百威食品公司3噸黑心豬大腸流入市面。（圖／民眾提供）



黑心豬大腸下游第一時間就爆出有流向「阿宗麵線」，媒體報導，業者3日馬上主動在店外張貼「緊急聲明與致歉啟事」，當中不僅道歉近期產品「合作夥伴」原諒疏失引發疑慮與不安，也坦承一得知其中一家豬腸供應商就使用到問題食材。

阿宗麵線公告稱，因部分原料未能符合品質標準，他們立即採取2大作為，首先就立即中止與供應商的所有合作，第二即刻封存所有來自該供應商的庫存原料，並配合衛生機關後續查核，針對可能受影響的產品批號啟動預防性下架與回收作業。

公告最後，業者強調「此次事件是我們不容推諉的責任，我們承諾將立即提升供應商稽核頻率與檢驗標準，以最嚴格標準為客戶食安把關。」

負責人吳姓店長向媒體表示，豬腸來源有2家廠商，百威曾提供產地證明，他也是看新聞才知道大腸出問題，第一個小時就把所有相關產品下架，通知衛生單位、配合查封程序，將有疑慮的大腸全部銷毀。

▲百威公司豬腸帳冊銷售紀錄流向及封存情形。（圖／食藥署提供）

▲百威食品現場工業級雙氧水。（圖／食藥署提供）