9.3億善款支應災民房屋修繕　中央賑助方案7日啟動受理申請

▲總統賴清德5日下午前往花蓮關心馬太鞍溪堰塞湖溢流災後復原重建工作。。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德5日宣布，花蓮光復鄉災後復原將再補助「房屋修復救助金」每戶20萬。對此，行政院發言人李慧芝表示，截至本月3日，衛生福利部賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」已募得9.3億多元善款，未來將以此來支應相關救助金；另外，中央相關賑助方案，將於7日啟動，並由政務委員陳金德帶領於光復鄉設置一站式服務平台。

李慧芝表示，截至本月3日，衛生福利部賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」已募得25萬2,150筆計新臺幣9億3,128萬1,983元善款，未來將以此善款來支應受災民眾「房屋修復救助金」。

李慧芝表示，上週四（10／2）行政院院會宣布的「中央擴大慰問及生活扶助方案」，包括：死亡、失蹤慰助金100萬元；重傷慰助金25萬元，失依者扶助金2萬元；淹水/土石流救助5千元；安遷賑助5萬元；以及「家園清理支持方案」5萬元以及「家園復原慰助金」10萬元等。

李慧芝指出，中央相關賑助方案，包括賴清德今日宣布的「房屋修復救助金」20萬元，以及原住民急難救助金等，將在10月7日正式啟動，由行政院政務委員陳金德帶領相關部會前往花蓮光復鄉，設置一站式服務平台。自10月7日至10月12日，每日上午8點到下午5點，現場受理民眾申請及相關諮詢，用最快速、最簡便的方式，來協助受災民眾。