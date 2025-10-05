賴清德遇災民陳情下令「季連成親訪關心」　宣布加碼20萬房屋修繕

▲總統賴清德視察災情較為嚴重的佛祖街。（圖／直播共訊）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德5日下午前往花蓮視察救災進度與家園的復原狀況，他特別前往災情最嚴重的佛祖街，期間遇到喝醉酒的居民與大聲吆喝的陳情民眾，他在臨走前則找來村長了解情形，得知是隔壁村的年輕居民，情緒比較激動，希望能有些關心。賴清德聽聞後，即指示中央總協調官季連成隔天要親自去走一趟；同時，他看完災民房屋受損情形後，也宣布，中央加碼每戶房屋修繕經費20萬元。

在中秋節前，賴清德再次來到花蓮勘災，除了視察救災進度，也關心家園復原的狀況。傍晚時，他則到災情最為嚴重的佛祖街，他詢問災民這次國軍是否有發揮功能？有沒有進到家戶內幫忙？大家稱許道「有！」，其中有一位災民向賴清德表示，中央早該進駐，靠縣政府太慢了。

不過，在賴清德視察的過程中，還是有遇到喝醉酒的居民，還有大聲吆喝陳情的民眾。賴清德在視察的尾聲，找來大同村長邱金仲了解情形，村長表示，年輕人這幾天工作很辛苦，今天知道總統過來比較有點情緒，希望大家關心。賴清德聽聞後表示，他今天沒有辦法去隔壁村，隨即轉向身旁的中央總協調官季連成，要求他隔天要親自去走一趟。

▼總統賴清德視察時，遇到情緒激動的陳情者，找來村長了解情形。（圖／直播共訊）



▼總統賴清德得知情緒激動的年輕人，是隔壁村的災民後，轉頭要求中央總協調官季連成隔天要親自去走一趟關心。（圖／直播共訊）



賴清德接受媒體訪問時則表示，面對花蓮這次重大傷亡事情，中央全力投入救災跟復原重建工作，也提出完整的慰問金，如果不幸死亡或失蹤，政府會慰問100萬元，副總統蕭美琴日前已經逐一拜訪慰問。

賴清德接著說，如果是受重傷者，每個人慰問金是25萬元，另外受災家戶每戶10萬元慰問金，以及5萬元家裡清洗費用。至於車輛損壞補助方面，每一輛車5萬元，機車則是一輛1萬元。

此外，賴清德特別提到，他看了災區房屋受損情形後，中央會再加上房屋修繕的20萬元。他說，中央出力各部會協助救災之外，也都會提出經費，來協助大家希望能度過難關。

