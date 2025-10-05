　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德遇災民陳情下令「季連成親訪關心」　宣布加碼20萬房屋修繕

▲▼總統賴清德視察災情較為嚴重的佛祖街。（圖／直播共訊）

▲總統賴清德視察災情較為嚴重的佛祖街。（圖／直播共訊）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德5日下午前往花蓮視察救災進度與家園的復原狀況，他特別前往災情最嚴重的佛祖街，期間遇到喝醉酒的居民與大聲吆喝的陳情民眾，他在臨走前則找來村長了解情形，得知是隔壁村的年輕居民，情緒比較激動，希望能有些關心。賴清德聽聞後，即指示中央總協調官季連成隔天要親自去走一趟；同時，他看完災民房屋受損情形後，也宣布，中央加碼每戶房屋修繕經費20萬元。

在中秋節前，賴清德再次來到花蓮勘災，除了視察救災進度，也關心家園復原的狀況。傍晚時，他則到災情最為嚴重的佛祖街，他詢問災民這次國軍是否有發揮功能？有沒有進到家戶內幫忙？大家稱許道「有！」，其中有一位災民向賴清德表示，中央早該進駐，靠縣政府太慢了。

不過，在賴清德視察的過程中，還是有遇到喝醉酒的居民，還有大聲吆喝陳情的民眾。賴清德在視察的尾聲，找來大同村長邱金仲了解情形，村長表示，年輕人這幾天工作很辛苦，今天知道總統過來比較有點情緒，希望大家關心。賴清德聽聞後表示，他今天沒有辦法去隔壁村，隨即轉向身旁的中央總協調官季連成，要求他隔天要親自去走一趟。

▼總統賴清德視察時，遇到情緒激動的陳情者，找來村長了解情形。（圖／直播共訊）

▲▼總統賴清德視察災情較為嚴重的佛祖街。（圖／直播共訊）

▼總統賴清德得知情緒激動的年輕人，是隔壁村的災民後，轉頭要求中央總協調官季連成隔天要親自去走一趟關心。（圖／直播共訊）

▲▼總統賴清德視察災情較為嚴重的佛祖街。（圖／直播共訊）

賴清德接受媒體訪問時則表示，面對花蓮這次重大傷亡事情，中央全力投入救災跟復原重建工作，也提出完整的慰問金，如果不幸死亡或失蹤，政府會慰問100萬元，副總統蕭美琴日前已經逐一拜訪慰問。

賴清德接著說，如果是受重傷者，每個人慰問金是25萬元，另外受災家戶每戶10萬元慰問金，以及5萬元家裡清洗費用。至於車輛損壞補助方面，每一輛車5萬元，機車則是一輛1萬元。

此外，賴清德特別提到，他看了災區房屋受損情形後，中央會再加上房屋修繕的20萬元。他說，中央出力各部會協助救災之外，也都會提出經費，來協助大家希望能度過難關。

▼總統賴清德視察災情較為嚴重的佛祖街。（圖／直播共訊）

▲▼總統賴清德視察災情較為嚴重的佛祖街。（圖／直播共訊）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
公司多發330倍薪水！員工「爽領522萬」秒辭職　智利雇主討
成功嶺男離奇失蹤「被判死亡」！父淚崩：最後一面在懇親會
災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「想發生性關係，一次就好」
賴清德遇災民陳情下令「季連成親訪關心」　宣布加碼20萬房屋修
他曝災區現場「1類人很多餘」 一票人點頭嘆：來糟蹋人的
購買1.33噸黑心豬大腸「陳先生」身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德遇災民陳情下令「季連成親訪關心」　宣布加碼20萬房屋修繕

控黨中央放「欠百萬公職分攤金」黑料　鄭麗文怒：為何針對我？

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

批鄭麗文是投機份子　張亞中正告「挺鄭退將」：別忘叛黨的李登輝

轟鄭麗文「主席不是這樣幹」　張亞中：兩岸互設辦事處才能贏2028

鄭麗文談2026地方禮讓民眾黨　「國民黨該讓就讓不會整碗捧去」

鄭麗文積欠百萬黨公職分攤金　國民黨證實：選黨主席前才繳清

用「制度」產生2028總統候選人　鄭麗文：藍白、白藍都有可能

諾主席兵權必釋給總統候選人　張亞中要建立制度：別迷信大公無私

羅智強嗆堅持辦政見會無法服眾　鄭麗文：我尊重33萬黨員的聲音

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

歐告剛吃飽就來要零食　狂嗚嗚叫吵媽：快點啦

賴清德遇災民陳情下令「季連成親訪關心」　宣布加碼20萬房屋修繕

控黨中央放「欠百萬公職分攤金」黑料　鄭麗文怒：為何針對我？

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

批鄭麗文是投機份子　張亞中正告「挺鄭退將」：別忘叛黨的李登輝

轟鄭麗文「主席不是這樣幹」　張亞中：兩岸互設辦事處才能贏2028

鄭麗文談2026地方禮讓民眾黨　「國民黨該讓就讓不會整碗捧去」

鄭麗文積欠百萬黨公職分攤金　國民黨證實：選黨主席前才繳清

用「制度」產生2028總統候選人　鄭麗文：藍白、白藍都有可能

諾主席兵權必釋給總統候選人　張亞中要建立制度：別迷信大公無私

羅智強嗆堅持辦政見會無法服眾　鄭麗文：我尊重33萬黨員的聲音

李雅英遭捕捉「低調赴花蓮救災」！　全副武裝鏟土：希望能幫上一點忙

航空貨運迎傳統旺季　長榮航總座孫嘉明：Q4運價不掉「還有望提升」

明天國道北上車潮為平日1.4倍　高公局公布11處易塞路段

林智勝澄清湖終戰！台鋼送木雕誠意滿滿　洪一中領前隊友祝福

BIBI來台灣「一天吃四餐」　1樓爬上6樓學中文⋯台粉全場嗨翻

花蓮子弟心繫洪災！羅智強走入光復關切災情災　捐贈50萬助重建

「權狀坪數」藏玄機！ 專家解析台灣房市買賣計價迷思

一圖看中秋各地賞月機率　「哈隆」周三接近水氣增

國王末節反撲10分逆轉雲豹　林書緯掌控節奏展防守價值

刮刮樂爽中4千萬！　男辭職狂歡「3個月後慘送醫」險丟命

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

政治熱門新聞

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

環境部長彭啓明PO文　急徵「清溝超人」

陳玉珍喬官被抓到？　中華電信工會公開信怒批：嚴重損害基層員工

誰在花蓮呵呵呵？　凌濤嗆劉世芳在災害中心訕笑

李鴻源點名「不知公文怎發」林保署回應

軍警消沒加薪　藍白下周二擬提總預算復議

2026議員點將／北市10席缺額　藍松信新人搶破頭

2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴也參戰

凌濤控劉世芳對花蓮災情訕笑　中央災變中心不忍了

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

2026議員點將／新北板橋汐止搶補位　藍政二代、「侯家軍」展開佈局

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

更多熱門

相關新聞

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

「提醒獨自去的大家，留意安全！」一名女網友透露，獨自到光復鄉救災，豈料一名阿伯從物資站就開始黏著她，還跟到休息的地方，甚至想要發生性關係「一次就好，又沒有監視器，偶爾一次又沒關係」。原PO只能強裝鎮定錄下整段對話，引發網友心疼之餘，也大讚「很勇敢而且機智，這可以成為教材級別了」。

災區爆亂象！假軍人、災民搶領物資

災區爆亂象！假軍人、災民搶領物資

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

賴清德喊話感謝「所有鏟子超人」

賴清德喊話感謝「所有鏟子超人」

他曝災區現場「1類人很多餘」 網嘆：來糟蹋人的

他曝災區現場「1類人很多餘」 網嘆：來糟蹋人的

關鍵字：

賴清德花蓮災情救災新聞

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

即／莊人祥證實去年罹胃癌

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面