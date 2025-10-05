最暖中秋！光復車站前變迷你小夜市　吊車超人斜槓烤香腸爆人潮

▲中秋假期不孤單，光復車站前變迷你小夜市，暖心攤車餵飽超人們。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／花蓮報導

最暖中秋！花蓮光復鄉遭洪災重創，中秋連假上萬名「鏟子超人」犧牲假期湧入清理，為了讓超人們中秋假期不寂寞，光復車站前廣場，晚上各種攤車特地前來擺攤，免費發放漢堡、冰淇淋、捲餅等，甚至還有從南投開車來的志工，烤起香腸慰勞大家，現場宛如變成「迷你小夜市」，大家也互道「中秋快樂」，現場氣氛歡樂又溫馨。

▲▼吊車超人白天救災，晚上斜槓烤香腸，香氣四溢爆排隊人潮。（圖／記者陳宏瑞攝）

災後第13天，雖逢中秋連假，但大批志工們仍然犧牲假日，從全台各地湧入災區幫忙，成為台灣最美風景。有吊車司機吳先生從南投開了10幾個小時走南迴挺進災區，白天協助吊掛清理，晚上特地搬出烤肉爐，在現場烤起香腸分送給當地災民及辛勞的志工們吃。

▲救災累了一天，志工們吃到香噴噴的烤香腸相當開心。（圖／記者陳宏瑞攝）

吳先生邊烤香腸邊笑說，他平時就有在斜槓擺香腸攤，這次來災區協助救災，因為鄰近中秋節，為讓大家也有烤肉氣氛，就決定也來烤香腸。他一連兩天準備各600根香腸，找來也在災區服務的另一名怪手司機吳先生一起開烤。

烤香腸香噴噴的氣味飄出， 馬上就吸引大批人潮排隊等領香腸，有志工聽到吳先生從南投開車來救災，驚呼「實在太厲害！」，也大讚香腸好好吃！

▲▼光復車站前變迷你小夜市，各種攤車免費供應食物給救災志工。（圖／記者陳宏瑞攝）

另外，在光復車站前，每天也有不少攤車開來擺攤，免費提供食物送給超人們，有漢堡、捲餅、冰淇淋等，宛如變成「小型夜市」，今天也有來自台南的志工，特地在場發送蛋黃酥，大家互道「中秋節快樂！」，現場氣氛歡樂又溫馨，成為難忘的最暖中秋夜。

▲志工們分送蛋黃酥，提前祝福大家中秋節快樂。（圖／記者陳宏瑞攝）