傅崐萁指開口堤釀災　水利署：台日皆採用！將建置超級堤防

▲總統賴清德5日下午前往花蓮關心馬太鞍溪堰塞湖溢流災後復原重建工作。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德5日下午前往花蓮關心馬太鞍溪堰塞湖溢流災後復原重建工作。值得注意的是，花蓮縣立委傅崐萁多次提出馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，主要是堤防未能發揮功用、潰堤所致。對此，賴清德在視察馬太鞍溪堤防時，便特別關心溢流狀況，現場水利署官員表示，開口堤在台灣主要河川種相當常見，此次致災主要是因多點溢流，與開口堤並無直接關聯；並強調鳳林擁有一座超級堤防，未來馬太鞍溪堰塞湖也將比照，建置一座超級堤防。

賴清德在聽取報告時，水利署表示，目前首要目標是明年四月復健原來土堤，後年年底建構超級大堤。原來土堤部分，將分成三層，從土層、太空包到頂塊，以三重保護確保可以抵擋更多洪水侵害，同時防水性更佳。

賴清德詢問河川水面水流順暢與否與水位監測問題時，水利署表示，現行堰塞湖上流仍有大量土方，會持續隨著水流往下沖刷，預計下禮拜二就會進駐大型機具，目標是將河道清出五米深的水流，預估明年底前完成600萬方疏濬，同時建構穩定的水流槽路，進行系統化治水，確保避免再度發生淹水災情。

簡報結束後，賴清德特別追問，有關馬太鞍溪堰塞湖建置開口堤是否因此釀災？水利署回應，開口堤在台灣、日本都相當常見，以台灣為例，24條主要河川中就有15條河川為開口堤；此外，包括花蓮馬太鞍溪堰塞湖在內，台灣還有65處都採用開口堤方式，並非花蓮獨有，事實上，開口堤還有方便市區排水、保護堤防等功能。

水利署強調，花蓮災情主要是因為多點溢流，導致堤防被破壞。現行目標在明年汛期前，至少清三百點，甚至會會努力衝到五百點，儘快恢復到100年防洪頻率標準。

水利署指出，以鳳林擁有一座超級堤防，馬太鞍溪堰塞湖未來也將比照鳳林，建置一座超級堤防，時程規劃明年先進行既有堤防修復、後年再開始建構大堤防。