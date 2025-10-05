　
生活

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」　機警反應被讚爆

▲▼ 。（圖／thytf17提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO獨自前往救災，竟被當地人騷擾 。（圖／thytf17提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

「提醒獨自去的大家，留意安全！」一名女網友透露，獨自到光復鄉救災，豈料一名阿伯從物資站就開始黏著她，還跟到休息的地方，甚至想要發生性關係「一次就好，又沒有監視器，偶爾一次又沒關係」。原PO只能強裝鎮定錄下整段對話，引發網友心疼之餘，也大讚「很勇敢而且機智，這可以成為教材級別了」。

一名女網友在Threads表示，她獨自一人前往光復鄉救災，未料在花蓮糖廠外面坐著休息，而且旁邊早上是海巡的據點，竟遭到當地阿伯性騷擾，當時清晨5點多，當下幾乎四處無人，不然就是正在睡覺。

原PO錄下當時可怕對話，一名身材比她高壯許多的阿伯從物資站就開始纏上，還尾隨到她休息的地方，並故意找話題，先是問另一名同行志工在哪邊睡覺，「我以為他在把妳欸，好像有點喜歡妳，不是妳的菜吼？那我呢？」當下原PO不敢激怒，只能不停傻笑，阿伯又說「（妳）笑得讓我很尷尬」。

機警的原PO為了自保，開始轉移話題「你們豐年祭是8月什麼時候？」結果阿伯竟脫口而出想要發生性關係，「可以抱妳嗎？一下就好」，但無論原PO怎麼拒絕，阿伯卻繼續騷擾，「怕背叛（男友）吼？一次就好，又沒有監視器，偶爾一次又沒關係，又還沒結婚」。

過程中，原PO只能尷尬回應「不行」，阿伯卻還想試圖灌醉她，「半打啤酒可以喔差不多」。原PO再次嘗試轉移話題，「你不用回家喔？」阿伯厚臉皮回應「等妳啊」。

所幸不久後，同行的志工走出來發現原PO被纏上，趕緊上前搭話詢問要不要吃早餐，才讓原PO逃出魔掌，「這個騷擾我的人他才摸摸鼻子走人」。

不過，原PO依舊相信人性本善，「在花蓮的大家都非常溫暖，人都非常好」，盼藉由她的經歷，提醒單獨前往的鏟子超人們要多注意自身安危。

影片曝光後，網友也紛紛驚嚇安慰，「他說沒有監視器 所以他勘查過地形？超可怕，還好你沒有激怒他，辛苦妳了，還是要保護好自己、盡量結伴，往人多一點的地方休息，不要落單」、「分享一招我用過的，邊聊邊打開手機打開電話，慢慢的按下110，整個過程要讓他看到」、「很聰明的拖延戰術，如果激怒對方，男生力量大於女生，保護自己安全為優先」、「全台灣人都應該下載『110視訊報案』」、「妳很勇敢而且機智，這可以成為教材級別了」。

※本文獲得「網友thytf17」授權提供。

10/04 全台詐欺最新數據

購買1.33噸黑心豬大腸「陳先生」身分曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【賞月前先鏟泥】連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復！

花蓮變態救災單獨落單阿伯當地人花蓮糖廠性關係志工鏟子超人

