心靈學院爆虐死案！薔薔「被騙30萬」逼哭回想前世　恐怖手法曝

北市一名林姓男子參加主打能量療癒的「藝識流國際身心靈療癒學院」，卻因被指責積欠上千萬會費，被迫與幹部互毆，最後被發現時人已瘦成皮包骨猝死。40歲創辦人王禹婕、37歲執行長吳宗儒、33歲營運長王劭丞及38歲療癒顧問林承毅等4人涉嫌重大羈押禁見。對此，藝人薔薔（林嘉凌）也驚曝曾受害。

據了解，林男生前已加入該團體5年，與王禹婕等人共同居住於會所。其友人回憶，事發前見林男全身抽搐、臉色發白卻被營運長斥責「偷懶」，並遭捶胸兩下。更有消息指出，林男已連續數日未進食，且多次被發現臉部、身體出現瘀青。外界質疑，該團體長期以「靈修」名義強迫學員禁食、勞動，並透過心理操控及暴力行為，摧毀學員意志，甚至推銷昂貴課程導致負債。

命案曝光後，眾多曾上過課的學員跳出指控「藝識流」行徑宛如邪教，課程費用高達一年20萬元，內容包括集體冥想、五體投地禮拜、夜間大吼「釋放能量」等荒誕儀式。前學員更爆料，若在課程中無法達到導師預期情緒反應，甚至會遭人圍毆「幫助釋放」，學員被灌輸「哭出來才能消業力、獲得療癒」的觀念。

除了一般民眾，藝人薔薔也坦言，三年前在節目上認識一名自稱牙醫的成員，對方聲稱她是「外星人」，必須透過課程淨化靈魂，於是報名參加，前後被騙30萬元，「上課時手機要收走，老師逼你哭、要你回想前世，還說哭不出來是你有業障。」所幸早早發現不對勁，離開後才知命案爆發，讓她直呼「我跑得快」。

另一名前學員張小筑（電競甜心教主）也指出，該學院會強迫勞動、限制人身自由、操控思考，讓人逐步陷入依附與恐懼；對於林男慘死，她心痛表示，「他原本樂觀開朗，沒想到最後骨瘦如柴，人都不像人了。」呼籲社會正視打著「心靈療癒」名義的邪教組織，防止更多人受害。