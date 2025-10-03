泡麵加蛋都不給吃　靈修護法男「互毆淨化」死前餓肚寫遺言

▲藝識流創辦人王禹婕等人涉嫌傷害致死，被檢察官聲押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

林姓男子參加「藝識流國際身心靈療癒學院」，成為創辦人王禹婕護法之一，卻被指責積欠會費上千萬元，必須進行「拜懺」、與幹部互毆，且在獲得淨化前，不能進食，林男眼睜睜看著其他人吃泡麵加蛋，餓著肚子在日記寫下「要向世界報仇」表達憤怒後，疑因營養不良死於非命。

王禹婕自稱「艾菲坦導師」，在藝識流學院有如女神般存在，林姓死者具有「療癒師」的身分，與另名療癒幹部林承毅、執行長吳宗儒、王女弟弟王劭丞形同王女的4大護法，和王女一起住在台北市堤頂大道的3樓獨棟會所，不過平常只有吳宗儒、王弟可以上到王女居住的2樓，林姓死者和其他學員未經召喚就只能在1樓活動。

據了解，無業的林姓死者加入意識流5年，剛開始靠著信用貸款支付會費，換取在會所居住以及團體中地位，後來財力盡失，執行長吳宗儒不滿林男欠款達1千萬元，要求林男淨化自己，林男被迫與林承毅互毆，還要以五體投地動作的拜懺動作進行大禮拜。

林男在激烈肢體損傷下，被禁止進食，飢餓難耐之下，曾在日記中記下「不給我吃，我要向世界報仇」，9月29日，有其他會員因為捐款5000元，獲得1碗加了蛋的素飄香泡麵，林男想要吃，卻被拒絕，當天下午，林男不支倒地抽蓄，執行長吳宗儒仍不理會，認為這是林男突破靈性的機會，當天深夜，林男生命跡象微弱，經報警送醫仍宣告不治。

檢警會同法醫相驗，林男眼窩以及臉部、四肢、腰部等多處瘀血，解剖發現胃裡也沒有食物，但王禹婕、吳宗儒、王劭丞都否認犯罪，堅稱是協助死者淨化，僅林承毅坦承與死者互毆，所以臉部也有瘀傷，台北地檢署3日依傷害致死、凌虐等罪將王禹婕等4人聲押禁見。