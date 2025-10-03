稱化解0705末日！艾菲坦「末法時代」化身女神救贖　信徒揹債慘死

▲「藝識流國際身心靈療癒學院」，成為創辦人王禹婕（艾菲坦）。（圖／翻攝藝識流星際揚昇大學府）



記者鄒鎮宇／綜合報導

林姓男子參加「藝識流國際身心靈療癒學院」，成為創辦人王禹婕（艾菲坦）護法之一，卻被指責積欠會費上千萬元，最後與幹部互毆、疑因營養不良死於非命。對此，藝識流國際身心靈療癒學院過去曾PO文，聲稱0705的災難預言，是如同艾菲坦導師的祖師宗師上師在背後默默努力，才將災難化解。

「藝識流國際身心靈療癒學院」於今年7月5日在臉書PO出一段影片表示，在末法時代，因為人類集體共業的緣故會產生各種天災人禍，「但是為什麼有些發生了有些沒有發生？其實每一段末日預言都是根據當下的集體意識頻率所決定的，預言本身沒有問題，但若是集體意識開始轉變，那這些看似必然的災難也會跟著改變。而現今人類社會最主要的一個失衡就是集體意識的父權課題，基於忌妒比較競爭掠奪所建構出來的社會體制，所有一切掠奪最終一定會導致衰敗，這也是一切災難的來源。」

藝識流指出，艾菲坦以女神的姿態示現，本著大愛的精神，接引神性訊息，展開一系列祈福鎮地磁活動，為消融集體意識的父權做出偉大貢獻，更帶領團隊走訪從兩岸出發、邁向世界，到北京天壇、地壇、日壇、月壇、黃帝陵、秦始皇陵、女媧山、武當山、中華民國總統府、中山堂、未央宮、萬里長城鎮北台、甚至到南京渡化南京大屠殺所有受到戰爭荼毒的生靈。

▲▼藝識流稱，因為有許多如艾菲坦的老師，才能化解0705末日。（圖／翻攝藝識流星際揚昇大學府）



藝識流說，「就是因為有這麼多發心和願力如同艾菲坦導師的祖師宗師上師，不斷在為地球的揚升在背後默默付出努力，才有現在我們看到的，很多災難預言似乎失準了。真相是，不是預言不準，而是默默在背後貢獻付出的人們把這些災難化解掉了！」因此，藝識流要求信徒，知道真相後更應該要發大感恩心、大懺悔心。

影片中，艾菲坦身穿類似漢服，對著大鼓狂敲，又拿著短劍、酒跳舞做法，跪下求天。此外，信徒則在北市的道路上，每走幾步就趴下跪拜。

回顧此案，王禹婕自稱「艾菲坦導師」，在藝識流學院有如女神般存在，林姓死者具有「療癒師」的身分，與另名療癒幹部林承毅、執行長吳宗儒、王女弟弟王劭丞形同王女的4大護法，和王女一起住在台北市堤頂大道的3樓獨棟會所，不過平常只有吳宗儒、王弟可以上到王女居住的2樓，林姓死者和其他學員未經召喚就只能在1樓活動。

據了解，無業的林姓死者加入意識流5年，剛開始靠著信用貸款支付會費，換取在會所居住以及團體中地位，後來財力盡失，執行長吳宗儒不滿林男欠款達1千萬元，要求林男淨化自己，林男被迫與林承毅互毆，還要以五體投地動作的拜懺動作進行大禮拜。

▲藝識流創辦人王禹婕等人涉嫌傷害致死，被檢察官聲押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝）



林男在激烈肢體損傷下，被禁止進食，飢餓難耐之下，曾在日記中記下「不給我吃，我要向世界報仇」，9月29日，有其他會員因為捐款5000元，獲得1碗加了蛋的素飄香泡麵，林男想要吃，卻被拒絕，當天下午，林男不支倒地抽搐，執行長吳宗儒仍不理會，認為這是林男突破靈性的機會，當天深夜，林男生命跡象微弱，經報警送醫仍宣告不治。

檢警會同法醫相驗，林男眼窩以及臉部、四肢、腰部等多處瘀血，解剖發現胃裡也沒有食物，但王禹婕、吳宗儒、王劭丞都否認犯罪，堅稱是協助死者淨化，僅林承毅坦承與死者互毆，所以臉部也有瘀傷，台北地檢署3日依傷害致死、凌虐等罪將王禹婕等4人聲押禁見。