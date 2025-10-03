　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

稱化解0705末日！艾菲坦「末法時代」化身女神救贖　信徒揹債慘死

▲▼稱化解0705末日！艾菲坦「末法時代」化身女神救贖　信徒揹債慘死。（圖／翻攝藝識流星際揚昇大學府）

▲「藝識流國際身心靈療癒學院」，成為創辦人王禹婕（艾菲坦）。（圖／翻攝藝識流星際揚昇大學府）

記者鄒鎮宇／綜合報導

林姓男子參加「藝識流國際身心靈療癒學院」，成為創辦人王禹婕（艾菲坦）護法之一，卻被指責積欠會費上千萬元，最後與幹部互毆、疑因營養不良死於非命。對此，藝識流國際身心靈療癒學院過去曾PO文，聲稱0705的災難預言，是如同艾菲坦導師的祖師宗師上師在背後默默努力，才將災難化解。

「藝識流國際身心靈療癒學院」於今年7月5日在臉書PO出一段影片表示，在末法時代，因為人類集體共業的緣故會產生各種天災人禍，「但是為什麼有些發生了有些沒有發生？其實每一段末日預言都是根據當下的集體意識頻率所決定的，預言本身沒有問題，但若是集體意識開始轉變，那這些看似必然的災難也會跟著改變。而現今人類社會最主要的一個失衡就是集體意識的父權課題，基於忌妒比較競爭掠奪所建構出來的社會體制，所有一切掠奪最終一定會導致衰敗，這也是一切災難的來源。」

藝識流指出，艾菲坦以女神的姿態示現，本著大愛的精神，接引神性訊息，展開一系列祈福鎮地磁活動，為消融集體意識的父權做出偉大貢獻，更帶領團隊走訪從兩岸出發、邁向世界，到北京天壇、地壇、日壇、月壇、黃帝陵、秦始皇陵、女媧山、武當山、中華民國總統府、中山堂、未央宮、萬里長城鎮北台、甚至到南京渡化南京大屠殺所有受到戰爭荼毒的生靈。

▲▼稱化解0705末日！艾菲坦「末法時代」化身女神救贖　信徒揹債慘死。（圖／翻攝藝識流星際揚昇大學府）

▲▼藝識流稱，因為有許多如艾菲坦的老師，才能化解0705末日。（圖／翻攝藝識流星際揚昇大學府）

▲▼稱化解0705末日！艾菲坦「末法時代」化身女神救贖　信徒揹債慘死。（圖／翻攝藝識流星際揚昇大學府）

藝識流說，「就是因為有這麼多發心和願力如同艾菲坦導師的祖師宗師上師，不斷在為地球的揚升在背後默默付出努力，才有現在我們看到的，很多災難預言似乎失準了。真相是，不是預言不準，而是默默在背後貢獻付出的人們把這些災難化解掉了！」因此，藝識流要求信徒，知道真相後更應該要發大感恩心、大懺悔心。

影片中，艾菲坦身穿類似漢服，對著大鼓狂敲，又拿著短劍、酒跳舞做法，跪下求天。此外，信徒則在北市的道路上，每走幾步就趴下跪拜。

回顧此案，王禹婕自稱「艾菲坦導師」，在藝識流學院有如女神般存在，林姓死者具有「療癒師」的身分，與另名療癒幹部林承毅、執行長吳宗儒、王女弟弟王劭丞形同王女的4大護法，和王女一起住在台北市堤頂大道的3樓獨棟會所，不過平常只有吳宗儒、王弟可以上到王女居住的2樓，林姓死者和其他學員未經召喚就只能在1樓活動。

據了解，無業的林姓死者加入意識流5年，剛開始靠著信用貸款支付會費，換取在會所居住以及團體中地位，後來財力盡失，執行長吳宗儒不滿林男欠款達1千萬元，要求林男淨化自己，林男被迫與林承毅互毆，還要以五體投地動作的拜懺動作進行大禮拜。

▲▼中山區密宗協會傳出命案，一名男子骨瘦如柴有外傷，警方帶回創辦人等四人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲藝識流創辦人王禹婕等人涉嫌傷害致死，被檢察官聲押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝）

林男在激烈肢體損傷下，被禁止進食，飢餓難耐之下，曾在日記中記下「不給我吃，我要向世界報仇」，9月29日，有其他會員因為捐款5000元，獲得1碗加了蛋的素飄香泡麵，林男想要吃，卻被拒絕，當天下午，林男不支倒地抽搐，執行長吳宗儒仍不理會，認為這是林男突破靈性的機會，當天深夜，林男生命跡象微弱，經報警送醫仍宣告不治。

檢警會同法醫相驗，林男眼窩以及臉部、四肢、腰部等多處瘀血，解剖發現胃裡也沒有食物，但王禹婕、吳宗儒、王劭丞都否認犯罪，堅稱是協助死者淨化，僅林承毅坦承與死者互毆，所以臉部也有瘀傷，台北地檢署3日依傷害致死、凌虐等罪將王禹婕等4人聲押禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬太鞍溪「5公尺土堤」建設進度曝光　季連成：水流不會再進光復

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東市公所中秋燈飾爆紅　不肖份子假冒公所臉書詐騙

稱化解0705末日！艾菲坦「末法時代」化身女神救贖　信徒揹債慘死

英雄不需披風！蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務「衝爆炸點扛人」

泡麵加蛋都不給吃　靈修護法男「互毆淨化」死前餓肚寫遺言

台中美國學校食物中毒！32師生狂吐發冷　18人送醫「2人住院中」

快訊／靈修男瘦到皮包骨慘死　心靈學院3人聲押、療癒顧問羈押禁見

薔薔爸7年前險遭奪產　幕後黑手改名設局害23司機…海削600萬

蘆洲氣爆「恐怖3秒影片」殘骸炸出7傷！　路人正面被噴全身

林口高中生假扮「鏟子超人」詐騙！1手法爽賺2萬2　教育局出手了

快訊／苗栗持刀惡男10年傷7人　檢方聲押獲准

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

【譚兵讀武EP274】1949「流星式」反攻登陸作戰　海空掩護「龍山登陸」靠近老蔣家鄉

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

惡男見學童過馬路秒停車！隨機砍人最新畫面曝　冷靜調頭落跑

屏東市公所中秋燈飾爆紅　不肖份子假冒公所臉書詐騙

稱化解0705末日！艾菲坦「末法時代」化身女神救贖　信徒揹債慘死

英雄不需披風！蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務「衝爆炸點扛人」

泡麵加蛋都不給吃　靈修護法男「互毆淨化」死前餓肚寫遺言

台中美國學校食物中毒！32師生狂吐發冷　18人送醫「2人住院中」

快訊／靈修男瘦到皮包骨慘死　心靈學院3人聲押、療癒顧問羈押禁見

薔薔爸7年前險遭奪產　幕後黑手改名設局害23司機…海削600萬

蘆洲氣爆「恐怖3秒影片」殘骸炸出7傷！　路人正面被噴全身

林口高中生假扮「鏟子超人」詐騙！1手法爽賺2萬2　教育局出手了

快訊／苗栗持刀惡男10年傷7人　檢方聲押獲准

屏東市公所中秋燈飾爆紅　不肖份子假冒公所臉書詐騙

機車格畫在人行道「剛停好秒被開罰600↑」！她嘆：警察可能缺業績

「圓滾滾麥德姆」西奔登陸將胖成中颱　甩雨台灣腳！

快訊／國民黨黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮災區救災

營養師：烤肉別只吃肉！ 搭配「5種蔬果」提升代謝力

貝佐斯認「AI正泡沫化」！6人公司拿數十億　但他喊話：技術是真的

PRX止步四強淚灑賽後訪　PatMen自責：有時候事情總不盡人意

川普下通牒！限哈瑪斯5日前達成和平協議　否則將遭受地獄般打擊

信義區見保時捷遭噴「渣男包養」！復仇真相曝光　JKF女郎見狀驚嘆發聲

台片《鬼家人》狂賣3.6億！「確定將拍韓國版」　導演證實：版權已經被買走了

【勇敢女教師現身】苗栗惡男隨機砍人！她衝上前猛拉救童

社會熱門新聞

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務衝爆炸點扛人

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

40歲媽與10歲女家中雙亡　躺冰櫃等不到親屬認屍

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

高中生扮鏟子超人詐騙2萬2！教育局出手了

即／台中七期商辦驚傳墜樓！1男臟器外露慘死

即／蘆洲便當店氣爆！7人受傷送醫

苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！「智障小草」被揪出

泡麵加蛋都不給吃　靈修男被迫「互毆淨化」

更多熱門

相關新聞

泡麵加蛋都不給吃　靈修男被迫「互毆淨化」

泡麵加蛋都不給吃　靈修男被迫「互毆淨化」

林姓男子參加「藝識流國際身心靈療癒學院」，成為創辦人王禹婕護法之一，卻被指責積欠會費上千萬元，必須進行「拜懺」、與幹部互毆，且在獲得淨化前，不能進食，林男眼睜睜看著其他人吃泡麵加蛋，餓著肚子在日記寫下「要向世界報仇」表達憤怒後，疑因營養不良死於非命。

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

叫車平台濫收「取消費」挨批　交通部：將審查收費合理性

叫車平台濫收「取消費」挨批　交通部：將審查收費合理性

川普祭新規！　要大學簽協議換優先拿聯邦資金

川普祭新規！　要大學簽協議換優先拿聯邦資金

關鍵字：

療癒師藝識流身心靈學院爭議災難預言

讀者迴響

熱門新聞

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

超正3女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

「J女郎」江語晨離婚了！　親揭婚變原因

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

女畫家認「不解Ryu每個月給Yuma錢」　公開離婚財產分配內幕

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

馬太鞍溪土堤要蓋好了　水流不會再進光復鄉

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面