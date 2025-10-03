獨／靈修男揹債慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

▲藝識流創辦人王妤婕自稱艾菲坦導師，製作許多影片從療癒角度解析電影。（圖／翻攝網路）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子上月底被人發現倒臥「藝識流國際身心靈療育學院」會所，經送醫急救後不治，經法醫相驗解剖發現，林男整臉瘀青，多日未進食導致胃裡沒有食物，檢警懷疑林男生前遭到凌虐，2日依殺人罪展開搜索，逮捕藝識流創辦人王禹婕等4名幹部，其中執行長吳宗儒還是上過綜藝節目的網紅牙醫。

30多歲林男畢業於國立知名大學土木系，幾年前接觸藝識流後，專心靈修，從個人社群中，可看出他十分崇拜自稱「艾菲坦導師」的藝識流創辦人王妤婕，不但多次隨王女等人出訪，甚至住進藝識流位於台北市中山區堤頂大道的會所，且與家人漸行漸遠。

▲藝識流執行長吳宗儒是知名牙醫。（圖／翻攝網路）

據了解，藝識流會員聚會時，除了聽幹部宣揚靈修的好處，也會一起進行大禮拜以及拜參等動作，也就是跪地再伸長雙手趴下，林男加入藝識流後也經歷過閉關修行，順利成為「療癒師」，但因為沒有任何其他收入而背負不少債務，疑似因此與藝識流幹部發生衝突。

9月29日深夜，警消獲報林男命危，趕到意識流會所時，只見已經瘦成皮包骨的林男意識不清，身上多處傷痕，臉部更是整片瘀青，經送醫急救仍不幸30日宣告不治，檢警一方面在家屬同意下，盡速會同法醫進行解剖，一方面展開搜索並拘提4名嫌犯。

▲藝識流創辦人王妤婕(艾菲坦導師)經常秀出個人靈修照。（圖／翻攝網路）

被專案小組鎖定的對象中，除了自稱高雄醫學大學畢業的王妤婕外，最引人注意的是執行長吳宗儒，外型清秀是名網紅牙醫，曾上過多個綜藝節目介紹牙齒矯正技術。另外，一開始報案的營運長王紹丞與療癒顧問林承毅也一併被依殺人、傷害致死罪嫌逮捕到案。