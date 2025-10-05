　
社會 社會焦點 保障人權

牢裡過中秋！心靈學院疑虐死療癒師　創辦人等3人移送北所畫面曝

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

北市一名林姓男子參加主打能量療癒的「藝識流國際身心靈療癒學院」，卻因被指責積欠上千萬會費，被迫與幹部互毆，最後被發現時人已瘦成皮包骨猝死。40歲創辦人王禹婕、37歲執行長吳宗儒、33歲營運長王劭丞及38歲療癒顧問林承毅等4人涉嫌重大羈押禁見。今（5）日王禹婕、吳宗儒、王劭丞上囚車移送畫面曝光，將在台北看守所過中秋節。

▲▼ 恐怖心靈學院 粉王禹婕、灰吳宗儒、白王劭丞 。（圖／記者劉昌松攝）

▲男子參加藝識流國際身心靈療癒學院，疑被虐待致死，創辦人王禹婕(粉)、執行長吳宗儒(灰)、營運長王劭丞(白)移送北所 。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，死者30歲林姓男子畢業於國立知名大學土木系，幾年前接觸藝識流後，專心靈修，經歷閉關修行後成為「療癒師」，但因沒有其他收入而背負不少債務，因此疑似與藝識流幹部發生衝突。

9月29日深夜，警消獲報趕赴藝識流位於北市中山區堤頂大道的據點，發現林男失去呼吸心跳，緊急將他送醫搶救後仍宣告不治。且警方發現林男身上多處傷痕，臉部更是整片瘀青，且人骨瘦如柴，經法醫相驗解剖後發現林男因多日未進食導致胃裡沒有食物。

檢警懷疑林男生前遭到凌虐，2日持搜索票帶回藝識流創辦人王禹婕、執行長吳宗儒、營運長王劭丞及療癒顧問林承毅等4人，但4人偵訊時均避重就輕，否認對死者有囚禁、施暴和不給飲食的狀況，經檢方複訊後向法院聲押4人獲准。

今（5）日王禹婕、吳宗儒、王劭丞上囚車移送畫面曝光，3人將在台北看守所過中秋節。

10/04 全台詐欺最新數據

336 2 3872 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北市一名林姓男子參加主打能量療癒的「藝識流國際身心靈療癒學院」，卻因被指責積欠上千萬會費，被迫與幹部互毆，最後被發現時人已瘦成皮包骨猝死。40歲創辦人王禹婕、37歲執行長吳宗儒、33歲營運長王劭丞及38歲療癒顧問林承毅等4人涉嫌重大被檢方聲押，其中林承毅已被裁定羈押禁見，今(4日)法院裁准其他3人同樣羈押禁見。

藝識流療癒學院台北羈押虐待

