　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

台中樂成宮玉皇大帝（圖／楊登嵙提供）

▲台中樂成宮玉皇大帝（圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

「天赦日」春天，戊寅日。夏天，甲午日。秋天，戊申日。冬天，甲子日。天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。2025年10月6日「天赦日」剛好又是農曆八月十五日「中秋節」，下一次出現是在2087年(民國176年)。本世紀僅有兩次「中秋節」與「天赦日」重疊，分別出現在2025年與2087年，錯過這次就得再等62年，太罕見了！中秋月圓的「天赦日」磁場特別強旺，「補財庫」效用也特佳！

皇帝就是「九五至尊」，農曆9月9日為中國傳統節日「重陽節」，古代是驅凶避邪之日，「9」為陽數之最，當天也是陽氣最重的日子。要善加利用「天赦日」向玉皇大帝懺悔，請求玉皇大帝赦罪，化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運都順遂。今年生活不如意嗎？想替自己補運，要好好把握這一天！

[廣告]請繼續往下閱讀...

古書記載：「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）。」可見「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。

許多人會利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感。赦罪後，便是「補財庫」、迎好運的好時機，大家相信天赦日祭拜完玉皇大帝後再「補財庫」、求好運，可以事半功倍，好運擋不住！

祭拜最佳時間：該日早上5點至下午3點。需準備的供品有：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

延伸閱讀
北捷婦被踹後「改坐一般座」　網驚：學乖了？苦主搖頭揭真相
愛犬被趕上2樓倖存「眼蓋阿嬤衣才願離家」　頭七前夕志工夢慈祥微笑
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台
莊人祥證實罹胃癌
YTR情侶檔戀愛10年求婚成功！
高雄驚傳血案　男子遭剪刀刺慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿宗麵線公告道歉「全面下架」　店長看新聞才知用到黑心大腸

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

館長自曝「罹患怪病」找不出原因！規劃減少直播頻率：怕會暴斃

「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台　日本估暴風警戒700公里

快訊／莊人祥證實去年罹胃癌　病情曝光

黑心豬大腸流入高雄！高雄市衛生局火速派人稽查

受災戶阿嬤清淤一半「開心到跳舞」　拎酒瓶向志工炫耀：21年的！

小怪手受困「把拔來救你了」！大怪手整輛把它鏟起　稀奇畫面流出

本世紀「最晚中秋節」比去年晚19天！科學家：不彌補中秋恐在冬天

健身房「忽然改播1卡通」　他愣見一幕：猛男都不滑手機了

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

籃籃也來了！素顏衝花蓮當鏟子超人　鑽水溝鏟淤泥「只剩1顆頭」

阿宗麵線公告道歉「全面下架」　店長看新聞才知用到黑心大腸

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

館長自曝「罹患怪病」找不出原因！規劃減少直播頻率：怕會暴斃

「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台　日本估暴風警戒700公里

快訊／莊人祥證實去年罹胃癌　病情曝光

黑心豬大腸流入高雄！高雄市衛生局火速派人稽查

受災戶阿嬤清淤一半「開心到跳舞」　拎酒瓶向志工炫耀：21年的！

小怪手受困「把拔來救你了」！大怪手整輛把它鏟起　稀奇畫面流出

本世紀「最晚中秋節」比去年晚19天！科學家：不彌補中秋恐在冬天

健身房「忽然改播1卡通」　他愣見一幕：猛男都不滑手機了

土耳其人妻搭電梯上班「鋼纜突斷裂」！她墜落重摔慘死

環境部長彭啓明急徵「清溝超人」！全網給建議：用機具比較快

阿宗麵線公告道歉「全面下架」　店長看新聞才知用到黑心大腸

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

「鏟子、水電超人」光復大集結！　中秋湧人潮超越教師節

資深開發者批《幻獸帕魯》侵權越界...網不滿論點狂洗倒讚

館長自曝「罹患怪病」找不出原因！規劃減少直播頻率：怕會暴斃

「2025來慈湖、潮復刻」中秋連假登場　交通資訊一次看

三峽秘境「1公里粉紅花海」綻放到11月　北市6處美人樹盛開

成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

生活熱門新聞

即／莊人祥證實去年罹胃癌

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

館長自曝「罹怪病」！規劃減少直播頻率

本世紀最晚中秋節來了　比去年晚19天

健身房「忽然改播1卡通」　猛男都不滑手機了

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

10月還有災禍？命理師警告「這天前後」：台灣難以倖免

小怪手受困淤泥堆！大怪手「整輛鏟起」救援

受災戶阿嬤開心到跳舞！原來是挖到珍藏美酒

「哈隆」颱風最快今明生成　專家：若靠台灣首波東北季風恐延後

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

更多熱門

相關新聞

即／高雄傳血案　男子遭剪刀刺慘死

即／高雄傳血案　男子遭剪刀刺慘死

中秋悲劇，高雄市驚傳一起血案，警消4日晚間6時許接獲報案，一名男子在大寮區內坑路被剪刀刺傷，命危送醫不治，目前嫌犯已被警方逮捕。

明天提早北返「國道19處地雷」　國5北上塞到半夜

明天提早北返「國道19處地雷」　國5北上塞到半夜

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

肉烤焦「剝掉」就能吃？營養師籲3類人別碰　搭配5蔬果助代謝解毒

肉烤焦「剝掉」就能吃？營養師籲3類人別碰　搭配5蔬果助代謝解毒

疏運首日高鐵運量「創中秋南下新高」　急喊話：收假分散搭乘

疏運首日高鐵運量「創中秋南下新高」　急喊話：收假分散搭乘

關鍵字：

周刊王天赦日中秋楊登嵙

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

即／莊人祥證實去年罹胃癌

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

即／高雄傳血案　男子遭剪刀刺慘死

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

撞名「台灣」　美7-11店員打死顧客

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

9家手搖飲中秋優惠一次看

探勘隊走5天抵堰塞湖！最新探勘：壩體不穩

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面