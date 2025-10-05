　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座10月運勢出爐！天秤鴻運銳不可擋　這類人須注意財務壓力

（示意圖／pixabay）

▲12星座在10月份的運勢出爐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

目前時序來到10月，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了12星座在10月份的運勢。在10月中旬這段時間，會有一個很好的風箏相位，雖然不少人會遇到許多磕磕拌拌的狀況，不過很容易會有貴人相助，或自身才華可以施展開來。對於經濟也會有不錯的表現。

艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

♈ 上升／太陽白羊座｜幸運指數：★★★☆☆

整體運勢｜能量起伏大，留意健康與安全

生活上總有福禍相依的感覺，生活會有較大的起伏，如果身體有不舒服的狀況，就不要拖延太久，也要小心血光之災。在十月下旬，受到火木三分的影響，心情會較為愉快，也容易有貴人相助。

工作運勢｜職場忙碌，容易被推到風口浪尖工作上相當忙碌，也要小心被人推到風口浪尖上。另外，工作也要學著分權，把工作任務分攤出去，這樣你才能更專注在重要的任務上。十月上旬工作意外狀況多，但會倒吃甘蔗，越來越好的。

感情運勢｜金星帶來桃花，有不錯的緣分

單身的你，近期可以多注意自身的穿著打扮，受到金星的影響，將會有不錯的桃花出現。戀愛中的你，則需要對情人多點耐心，保持冷靜的溝通，這樣才能有效的避免衝突。

♌ 上升／太陽獅子座｜幸運指數：★★☆☆☆

整體運勢｜人身安全最重要

你將會有機會到處跑跑，不過行車在外要多注意自身安全，也可能因此與他人產生糾紛或有破財的狀況。容易因為面子或不安而與他人產生口角，關係越親的人，這種狀況越明顯。

工作運勢｜善用自身談判優勢

你在10月應該要多凸顯自己的談判能力與氣場，這樣會比較容易處理與主管或同事意見不合時的狀況。不論讚怎樣的狀況，都應該冷靜處哩，不免意氣用事。

感情運勢｜面對問題與包容單身的你將會吸引不少異性對你的關注，但你不適合太快表白，建議多觀察對方對你的心意。戀愛中的你，在面對感情的壓力時，容易用忽略或逃避的方式處理問題，這樣是無法徹底解決問題的。

♐ 上升／太陽射手座｜幸運指數：★★★★☆

整體運勢｜社交能量活躍，人脈成為重點

你在10月需要積極主動的多參加活動或與老友聯絡，因為這是你”人脈與貴人”爆發的一個月。好好經營，對你未來會有很棒的幫助，但要注意別讓自己變成爛好人。

工作運勢｜團隊合作有助推進專案

雖然你是頭腦靈活、反應快速的人，但要小心自己沒把事情處理的圓融、妥貼，因此團隊合作，讓人去補強你的弱點，善用他人的力量，將能讓計畫迅速成形。

感情運勢｜友情有可能昇華為愛情

現階段處於一種曖昧、模糊的階段，不妨享受一下這樣的關係，也是滿有趣的。單身的你則容易遇到心儀的對象，慢慢拉近關係，則有機會順利脫單。戀愛中的你則會因為忙碌而冷落對方。

♉ 上升／太陽金牛座｜幸運指數：★★★★☆

整體運勢｜生活從回歸變得忙碌

喜歡安逸生活的你，在月中之後會有越來越忙碌的感覺，你需要調整自己日常的習慣，才能夠減少不必要的疲累感。另外，與人有約定時，需要趕快記錄在行事曆上，才不會因粗心造成尷尬的狀況。

工作運勢｜合作運上升，容易遇到可靠夥伴

受到太陽與水星的影響，你在10月的工作將會忙的不亦樂乎，像是自己的意見受到重視，才華能夠發揮，與小夥伴合作愉快等等。但遇到文件、合約時，需要多注意小細節，避免疏漏！

感情運勢｜感情氛圍逐漸升溫

單身的你，不要著急，在10月下旬後，可能出現讓你心儀的對象，只是你如果

都沒有什麼行動的話，緣分可能很快就會溜走喔！戀愛中的你與情人的關係不斷升溫，關係也更加親密。

♍ 上升／太陽處女座｜幸運指數：★★★☆☆

整體運勢｜財務研究很有趣

你近期對於投資理財或財務規劃相關的議題會很有興趣，你也希望多學些技能提升自己。生活上，你會想要多寵愛自己，像是添購一些行頭或享受美食，但還是要把錢花在刀口上為好。

工作運勢｜努力會被看見

工作上容易出現反覆的狀況，在執行計畫之前，會建議你再多確認，除了工作本身之外，一些行政或流程相關的事情也要多加確認喔！雖然工作狀況會遇到亂流，但是你的努力是有被看見的，加油！

感情運勢｜情感互動自然順暢

感情上，含蓄內斂的你，總是用行動來愛著對方，但也別忘記刀子嘴，磨人心，會建議你用鼓勵代替批評，將會減少很多兩人之間的問題。單身的你，近期處於修身養性的階段。

♑ 上升／太陽摩羯座｜幸運指數：★★★★☆

整體運勢｜撇開雜事，專注於目標

生活上，你要學著自己不要變成老媽子，也要允許一些瑕疵與錯誤的發生，對你的生活與健康將會有很大的幫助，只要專注自己重要的規劃上就好，這才是更有效率的生活方式。

工作運勢｜有突破的契機，適合展現專業實力

受到太陽與金星雙重加持的影響，你在10月上工作會有突破的契機，當你展現專業的判斷力時，整個人都會閃閃發光。但不要把計畫訂的太高太遠，遇到關卡時才能順利突破。

感情運勢｜容易因工作忙碌而忽略情人

10月上旬，你會因為忙碌而忽略情人的感受，你需要把在乎情人這塊加到行事曆裡面為好，才不會讓他感覺你離他越來越遠。單身的你則容易因為工作的關係而遇到讓你有興趣的對象。

♊ 上升／太陽雙子座｜幸運指數：★★★★☆

整體運勢｜行程滿檔，雜事不斷你最近有很多有趣的行程或是計畫，讓你在10月行程滿檔，雜事不斷，會建議你規劃好時間，才不會讓自己分身乏術。人際關係上，要避免無效社交，才不會太消耗自己。

工作運勢｜施比受更有福

因為工作而需要與人交涉或奔波的狀況，會比之前更加地明顯，因此你需要花更多的精力，專注的傾聽他人的需求，並給予情感上的支持，這樣你工作上的問題將更容易迎刃而解。

感情運勢｜桃花雖旺，簡單就是幸福

單身的你，有機會遇到短暫的桃花，這種調情的感覺是很新鮮的，但你也需要看清對方的誠意，或對方是否單身。戀愛中的你則是喜歡兩個人相處時的簡單與甜蜜。

♎ 上升／太陽天秤座｜幸運指數：★★★★★

整體運勢｜生日能量加持，非常幸運

受到難得一見的大風箏吉利相位，這暗示著你接下來好長一段時間會是超級幸運兒，你的自信與積極的心態，讓你主導的計畫，最終都能得到不錯的成績。財運上則有著賺多花多的現象，還是要節制一點為好。

工作運勢｜新的合作與機會出現

你的工作雖然還是要面對客戶或同事很難搞的狀態，但是你感受到自己的心特出奇的好，總有種”傻傻地看你們裝”的態度，讓讓你處理事情會更加游刃有餘。另外，多加強與主管的關係，你將會有意想不到的收穫。

感情運勢｜戀愛中可能迎來突破

感情上，總有一種剪不斷、理還亂的狀況，因此讓你不想面對這樣的壓力，但逃避不是辦法，你還是要快刀斬亂麻為上。單身的你則是容易處於”友達以上，情人未滿”的狀態。

♒ 上升／太陽水瓶座｜幸運指數：★★★★☆

整體運勢｜投資不錯，小心過度消費

你的偏財運、投資運都相當不錯，讓你有種賺不少錢的感覺，但想要的太多，過度消費則需小心會有財務吃緊的可能。生活上，你渴望變化與冒險，適度放鬆是好事情。

工作運勢｜學習新技能

工作上，你會想要突破，不妨進修或學習新的技能，在未來將會對你很有幫助。在與人溝通時，你需要用雙贏的方式與之溝通，而不是單方面地說你的需求。

感情運勢｜曇花一現的關係

如果是遠距離的戀愛關係，目前維持的相當順利；如果不是，你則需要更多的私人空間，不想被打擾。單身的你則會有曇花一現的關係，你需要多表達你真實的需求，才能讓關係長長久久。

♋ 上升／太陽巨蟹座｜幸運指數：★★★☆☆

整體運勢｜家庭與內在需求成為重點

你在近期會花較多的精力在家庭上面，可能是修繕家裡、增添布置或花更多的時間陪伴家人。在陪伴裡也讓自己得到安定的力量。人際關係活動較多，也會有不少老朋友的聚餐。

工作運勢｜工作穩定發展，財運日漸豐厚

主管可能會給你較多的壓力，或是非你份內事情的工作，所幸你的親和力與貴人運幫你順利地化解危機。財運的部分還不錯，多花點心思拓展業務可以為自己帶來豐厚的成果。

感情運勢｜有伴的你能感受到更多溫暖

與情人相處時，你不妨多份心神去感受他給你的支持與溫暖，很多話不一定要說出口，端看他做了什麼。單身的你，在10月很容易把自己的心交出去，尤其是遇到讓你覺得暖心的對象。

♏ 上升／太陽天蠍座｜幸運指數：★★★☆☆

整體運勢｜內心轉向反思，正能量湧現

你在近期會一種許多沒有解開的情緒問題出現，讓你思慮過重，可能會影響到自身的睡眠。健康上會有老毛病出現的狀況，你只要調整自己的生活習慣，恢復的速度就會快很多。

工作運勢｜努力被注意，迎來新的機會

你在的工作上有種越來越忙的狀況，幸好你付出的努力會慢慢被注意到。但你需要掌握核心任務的進度，才能符合你的心意。在10月下旬，容易有新的任務或資源浮現。

感情運勢｜需要獨處充電

在兩人關係的經營上，你確實是需要獨處的空間，或卸下多一點責任，這樣才能讓這段關係可以呼吸，可以好好溝通，才不會讓對方覺得你很冷漠。單身的你會因為回憶而沒有辦法開啟新的關係。

♓ 上升／太陽雙魚座｜幸運指數：★★☆☆☆

整體運勢｜直覺力提升，對周遭氛圍特別敏感

你的第六感會擴張許多，也變得更敏銳，因此順應直覺，你的困難將迎刃而解。對自己想要的、認為對的事情，請堅持自身立場，才不會後悔。財運需要適度規畫，整體財運相當不錯，特別是10月下旬。

工作運勢｜在資源分配中找到平衡

工作上常有資源分配的困擾，如果你不把魄力拿出來的話，將會處處被他人掣肘，千萬不要想說要面面俱到，你應該分階段與重要性的去處理這些問題。專案雖有挑戰，但你的堅持會有不錯的成果。

感情運勢｜情感交流更深刻

戀愛中的你，容易感受到被情人寵愛的幸福，但還是要小心不要踩到對方的雷區。單身的你，與異性有不錯的互動關係，但你需要一步一步的放，不要太快進入一段關係。

延伸閱讀
于朦朧離世第10天被發現「帳戶扣款捐錢」　證書意外揭他生前1習慣暖哭全網
佛祖街開挖網憂「鏟子超人」心理創傷　過來人籲別逞強：屍臭味洗不掉
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／好消息！　11歲女童脫險轉普通病房
2長腿妹與運將爆衝突　為了90元拉扯
國1上午4起追撞回堵　下午國道15路段易壅塞
高鐵備戰「寧靜車廂」有後招　孩童哭鬧「送乖乖」安撫
百人面前遭爆頭槍殺！子彈貫穿泰女頭顱　從嘴射出
馬國畢揭「身材暴瘦」主因　當業務還5000萬賭債…無奈遭詐騙
被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招：給足面子又沒借出去

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狂做950顆還不夠！漢堡超人「好多人拿不到」自責：真的盡力了

台人「9月被騙67億元」　他滑花蓮救災貼文中招！騙錢手法曝光

國5南下車流時速僅36公里　下午國道15路段易壅塞

台灣外籍教授衝花蓮救災！見證「台人1精神」讚嘆：真正的英雄

快訊／12:13台灣東部海域規模4.3地震　最大震度1級

長榮航空上海返台航班機尾擦地　業者：已申請復航

人氣回升！清境農場秋節連假可望破萬　10/15奔羊會接力吸客

蛋黃酥算小咖！營養師點名「2款」中秋月餅=熱量炸彈

高鐵備戰「寧靜車廂」有後招　孩童哭鬧「送乖乖」安撫

12星座10月運勢出爐！天秤鴻運銳不可擋　這類人須注意財務壓力

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

狂做950顆還不夠！漢堡超人「好多人拿不到」自責：真的盡力了

台人「9月被騙67億元」　他滑花蓮救災貼文中招！騙錢手法曝光

國5南下車流時速僅36公里　下午國道15路段易壅塞

台灣外籍教授衝花蓮救災！見證「台人1精神」讚嘆：真正的英雄

快訊／12:13台灣東部海域規模4.3地震　最大震度1級

長榮航空上海返台航班機尾擦地　業者：已申請復航

人氣回升！清境農場秋節連假可望破萬　10/15奔羊會接力吸客

蛋黃酥算小咖！營養師點名「2款」中秋月餅=熱量炸彈

高鐵備戰「寧靜車廂」有後招　孩童哭鬧「送乖乖」安撫

12星座10月運勢出爐！天秤鴻運銳不可擋　這類人須注意財務壓力

柬埔寨園區大暴動！上百人衝辦公室宿舍狂砸　失控畫面曝光

高市早苗一上任「面臨烈火試煉」 日經點出3大執政關卡

快訊／好消息！苗栗隨機砍人案　11歲女童脫險轉普通病房

狂做950顆還不夠！漢堡超人「好多人拿不到」自責：真的盡力了

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

男團成員閃婚還帶老婆上婚綜！　陸網「踐踏粉絲真心」節目遭出征

川普傳月底快閃訪韓　會晤李在明、習近平「缺席APEC峰會」

女星曾陷憂鬱地獄！　父離世2個月入圍金鐘「牌位前痛哭」吐遺憾

凌濤嗆劉世芳「在災害中心呵呵笑」冷血　綠委：轉移縣長無能焦點

高雄轎車「保齡球式」狠撞7車！駕駛昏迷送醫　恐怖撞擊瞬間曝

【阿公蓋的廁所！】佛祖街缺流動廁所 在地阿公一出手就是古早味的XD

生活熱門新聞

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

即／莊人祥證實去年罹胃癌

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

烤肉「必會出現4種人」！破3萬人炸鍋

館長自曝「罹怪病」！規劃減少直播頻率

哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假嗎

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

更多熱門

相關新聞

「送雨靴助清淤」竟是詐騙！他差點掉坑

「送雨靴助清淤」竟是詐騙！他差點掉坑

日前花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤，導致光復鄉災情嚴重，許多熱心的「鏟子超人」到現場救災清淤，怎料卻有詐騙集團動歪腦筋，想用提供免費雨鞋來騙錢，而更傻眼的是，該篇貼文至今都沒撤下。

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

12星座迎中秋！未來一周運勢曝

12星座迎中秋！未來一周運勢曝

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

趙雅芝走紅毯美到被封逆齡天花板

趙雅芝走紅毯美到被封逆齡天花板

關鍵字：

艾薇周刊王

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

即／莊人祥證實去年罹胃癌

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面