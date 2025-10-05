12星座10月運勢出爐！天秤鴻運銳不可擋　這類人須注意財務壓力

▲12星座在10月份的運勢出爐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

目前時序來到10月，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了12星座在10月份的運勢。在10月中旬這段時間，會有一個很好的風箏相位，雖然不少人會遇到許多磕磕拌拌的狀況，不過很容易會有貴人相助，或自身才華可以施展開來。對於經濟也會有不錯的表現。

艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

♈ 上升／太陽白羊座｜幸運指數：★★★☆☆

整體運勢｜能量起伏大，留意健康與安全

生活上總有福禍相依的感覺，生活會有較大的起伏，如果身體有不舒服的狀況，就不要拖延太久，也要小心血光之災。在十月下旬，受到火木三分的影響，心情會較為愉快，也容易有貴人相助。

工作運勢｜職場忙碌，容易被推到風口浪尖工作上相當忙碌，也要小心被人推到風口浪尖上。另外，工作也要學著分權，把工作任務分攤出去，這樣你才能更專注在重要的任務上。十月上旬工作意外狀況多，但會倒吃甘蔗，越來越好的。

感情運勢｜金星帶來桃花，有不錯的緣分

單身的你，近期可以多注意自身的穿著打扮，受到金星的影響，將會有不錯的桃花出現。戀愛中的你，則需要對情人多點耐心，保持冷靜的溝通，這樣才能有效的避免衝突。

♌ 上升／太陽獅子座｜幸運指數：★★☆☆☆

整體運勢｜人身安全最重要

你將會有機會到處跑跑，不過行車在外要多注意自身安全，也可能因此與他人產生糾紛或有破財的狀況。容易因為面子或不安而與他人產生口角，關係越親的人，這種狀況越明顯。

工作運勢｜善用自身談判優勢

你在10月應該要多凸顯自己的談判能力與氣場，這樣會比較容易處理與主管或同事意見不合時的狀況。不論讚怎樣的狀況，都應該冷靜處哩，不免意氣用事。

感情運勢｜面對問題與包容單身的你將會吸引不少異性對你的關注，但你不適合太快表白，建議多觀察對方對你的心意。戀愛中的你，在面對感情的壓力時，容易用忽略或逃避的方式處理問題，這樣是無法徹底解決問題的。

♐ 上升／太陽射手座｜幸運指數：★★★★☆

整體運勢｜社交能量活躍，人脈成為重點

你在10月需要積極主動的多參加活動或與老友聯絡，因為這是你”人脈與貴人”爆發的一個月。好好經營，對你未來會有很棒的幫助，但要注意別讓自己變成爛好人。

工作運勢｜團隊合作有助推進專案

雖然你是頭腦靈活、反應快速的人，但要小心自己沒把事情處理的圓融、妥貼，因此團隊合作，讓人去補強你的弱點，善用他人的力量，將能讓計畫迅速成形。

感情運勢｜友情有可能昇華為愛情

現階段處於一種曖昧、模糊的階段，不妨享受一下這樣的關係，也是滿有趣的。單身的你則容易遇到心儀的對象，慢慢拉近關係，則有機會順利脫單。戀愛中的你則會因為忙碌而冷落對方。

♉ 上升／太陽金牛座｜幸運指數：★★★★☆

整體運勢｜生活從回歸變得忙碌

喜歡安逸生活的你，在月中之後會有越來越忙碌的感覺，你需要調整自己日常的習慣，才能夠減少不必要的疲累感。另外，與人有約定時，需要趕快記錄在行事曆上，才不會因粗心造成尷尬的狀況。

工作運勢｜合作運上升，容易遇到可靠夥伴

受到太陽與水星的影響，你在10月的工作將會忙的不亦樂乎，像是自己的意見受到重視，才華能夠發揮，與小夥伴合作愉快等等。但遇到文件、合約時，需要多注意小細節，避免疏漏！

感情運勢｜感情氛圍逐漸升溫

單身的你，不要著急，在10月下旬後，可能出現讓你心儀的對象，只是你如果

都沒有什麼行動的話，緣分可能很快就會溜走喔！戀愛中的你與情人的關係不斷升溫，關係也更加親密。

♍ 上升／太陽處女座｜幸運指數：★★★☆☆

整體運勢｜財務研究很有趣

你近期對於投資理財或財務規劃相關的議題會很有興趣，你也希望多學些技能提升自己。生活上，你會想要多寵愛自己，像是添購一些行頭或享受美食，但還是要把錢花在刀口上為好。

工作運勢｜努力會被看見

工作上容易出現反覆的狀況，在執行計畫之前，會建議你再多確認，除了工作本身之外，一些行政或流程相關的事情也要多加確認喔！雖然工作狀況會遇到亂流，但是你的努力是有被看見的，加油！

感情運勢｜情感互動自然順暢

感情上，含蓄內斂的你，總是用行動來愛著對方，但也別忘記刀子嘴，磨人心，會建議你用鼓勵代替批評，將會減少很多兩人之間的問題。單身的你，近期處於修身養性的階段。

♑ 上升／太陽摩羯座｜幸運指數：★★★★☆

整體運勢｜撇開雜事，專注於目標

生活上，你要學著自己不要變成老媽子，也要允許一些瑕疵與錯誤的發生，對你的生活與健康將會有很大的幫助，只要專注自己重要的規劃上就好，這才是更有效率的生活方式。

工作運勢｜有突破的契機，適合展現專業實力

受到太陽與金星雙重加持的影響，你在10月上工作會有突破的契機，當你展現專業的判斷力時，整個人都會閃閃發光。但不要把計畫訂的太高太遠，遇到關卡時才能順利突破。

感情運勢｜容易因工作忙碌而忽略情人

10月上旬，你會因為忙碌而忽略情人的感受，你需要把在乎情人這塊加到行事曆裡面為好，才不會讓他感覺你離他越來越遠。單身的你則容易因為工作的關係而遇到讓你有興趣的對象。

♊ 上升／太陽雙子座｜幸運指數：★★★★☆

整體運勢｜行程滿檔，雜事不斷你最近有很多有趣的行程或是計畫，讓你在10月行程滿檔，雜事不斷，會建議你規劃好時間，才不會讓自己分身乏術。人際關係上，要避免無效社交，才不會太消耗自己。

工作運勢｜施比受更有福

因為工作而需要與人交涉或奔波的狀況，會比之前更加地明顯，因此你需要花更多的精力，專注的傾聽他人的需求，並給予情感上的支持，這樣你工作上的問題將更容易迎刃而解。

感情運勢｜桃花雖旺，簡單就是幸福

單身的你，有機會遇到短暫的桃花，這種調情的感覺是很新鮮的，但你也需要看清對方的誠意，或對方是否單身。戀愛中的你則是喜歡兩個人相處時的簡單與甜蜜。

♎ 上升／太陽天秤座｜幸運指數：★★★★★

整體運勢｜生日能量加持，非常幸運

受到難得一見的大風箏吉利相位，這暗示著你接下來好長一段時間會是超級幸運兒，你的自信與積極的心態，讓你主導的計畫，最終都能得到不錯的成績。財運上則有著賺多花多的現象，還是要節制一點為好。

工作運勢｜新的合作與機會出現

你的工作雖然還是要面對客戶或同事很難搞的狀態，但是你感受到自己的心特出奇的好，總有種”傻傻地看你們裝”的態度，讓讓你處理事情會更加游刃有餘。另外，多加強與主管的關係，你將會有意想不到的收穫。

感情運勢｜戀愛中可能迎來突破

感情上，總有一種剪不斷、理還亂的狀況，因此讓你不想面對這樣的壓力，但逃避不是辦法，你還是要快刀斬亂麻為上。單身的你則是容易處於”友達以上，情人未滿”的狀態。

♒ 上升／太陽水瓶座｜幸運指數：★★★★☆

整體運勢｜投資不錯，小心過度消費

你的偏財運、投資運都相當不錯，讓你有種賺不少錢的感覺，但想要的太多，過度消費則需小心會有財務吃緊的可能。生活上，你渴望變化與冒險，適度放鬆是好事情。

工作運勢｜學習新技能

工作上，你會想要突破，不妨進修或學習新的技能，在未來將會對你很有幫助。在與人溝通時，你需要用雙贏的方式與之溝通，而不是單方面地說你的需求。

感情運勢｜曇花一現的關係

如果是遠距離的戀愛關係，目前維持的相當順利；如果不是，你則需要更多的私人空間，不想被打擾。單身的你則會有曇花一現的關係，你需要多表達你真實的需求，才能讓關係長長久久。

♋ 上升／太陽巨蟹座｜幸運指數：★★★☆☆

整體運勢｜家庭與內在需求成為重點

你在近期會花較多的精力在家庭上面，可能是修繕家裡、增添布置或花更多的時間陪伴家人。在陪伴裡也讓自己得到安定的力量。人際關係活動較多，也會有不少老朋友的聚餐。

工作運勢｜工作穩定發展，財運日漸豐厚

主管可能會給你較多的壓力，或是非你份內事情的工作，所幸你的親和力與貴人運幫你順利地化解危機。財運的部分還不錯，多花點心思拓展業務可以為自己帶來豐厚的成果。

感情運勢｜有伴的你能感受到更多溫暖

與情人相處時，你不妨多份心神去感受他給你的支持與溫暖，很多話不一定要說出口，端看他做了什麼。單身的你，在10月很容易把自己的心交出去，尤其是遇到讓你覺得暖心的對象。

♏ 上升／太陽天蠍座｜幸運指數：★★★☆☆

整體運勢｜內心轉向反思，正能量湧現

你在近期會一種許多沒有解開的情緒問題出現，讓你思慮過重，可能會影響到自身的睡眠。健康上會有老毛病出現的狀況，你只要調整自己的生活習慣，恢復的速度就會快很多。

工作運勢｜努力被注意，迎來新的機會

你在的工作上有種越來越忙的狀況，幸好你付出的努力會慢慢被注意到。但你需要掌握核心任務的進度，才能符合你的心意。在10月下旬，容易有新的任務或資源浮現。

感情運勢｜需要獨處充電

在兩人關係的經營上，你確實是需要獨處的空間，或卸下多一點責任，這樣才能讓這段關係可以呼吸，可以好好溝通，才不會讓對方覺得你很冷漠。單身的你會因為回憶而沒有辦法開啟新的關係。

♓ 上升／太陽雙魚座｜幸運指數：★★☆☆☆

整體運勢｜直覺力提升，對周遭氛圍特別敏感

你的第六感會擴張許多，也變得更敏銳，因此順應直覺，你的困難將迎刃而解。對自己想要的、認為對的事情，請堅持自身立場，才不會後悔。財運需要適度規畫，整體財運相當不錯，特別是10月下旬。

工作運勢｜在資源分配中找到平衡

工作上常有資源分配的困擾，如果你不把魄力拿出來的話，將會處處被他人掣肘，千萬不要想說要面面俱到，你應該分階段與重要性的去處理這些問題。專案雖有挑戰，但你的堅持會有不錯的成果。

感情運勢｜情感交流更深刻

戀愛中的你，容易感受到被情人寵愛的幸福，但還是要小心不要踩到對方的雷區。單身的你，與異性有不錯的互動關係，但你需要一步一步的放，不要太快進入一段關係。

