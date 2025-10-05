　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「送雨靴助清淤」竟是詐騙！「陳靜怡」要求先匯58元...他差點掉坑

「鏟子超人」救災清淤。（圖／報系資料照）

▲網路出現一則「送愛心雨靴助花蓮清淤」的貼文，經確認是詐騙。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

日前花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤，導致光復鄉災情嚴重，許多熱心的「鏟子超人」到現場救災清淤，怎料卻有詐騙集團動歪腦筋，想用提供免費雨鞋來騙錢，而更傻眼的是，該篇貼文至今都沒撤下。

Threads帳號「hqt441」發文，「這幾天在網路上看到花蓮災區很嚴重，災區的淤泥經過連日曝曬容易滋生病媒，且泥水會有雜枝浮物容易割傷，我們的產品剛好有適合走淤泥地的雨鞋，已經整理好免費贈送給前往救災花蓮的勇士們，願花蓮的同胞們度過難關。給願意前往花蓮救災的勇士們全力支援需要的聯絡我索取，真的想獻出自己的一份力量。」

而如果有人在底下留言，他統一回「私我IG」，另名網友則表示，他先被要求加一個暱稱為「陳靜怡」的LINE帳號，要先匯款58元，因對方稱要「核對金流」與「製作感謝名單」，要他點擊連結並輸入完整的銀行卡號，這時他發現有異才報警。

原PO指出，網路詐騙手法層出不窮，損失58元就當買教訓，大家也要提高警覺，而這篇貼文至今也還沒刪除。

警政署165反詐騙中心呼籲，民眾若要捐款或支援花蓮救災，應透過花蓮縣政府公布的「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」等官方渠道進行。切勿輕信來路不明的網路貼文，更不要點擊可疑連結。若有人要求輸入金融帳戶或個資，絕對是詐騙無疑，應立即撥打165反詐專線查證。

佛祖街開挖網憂「鏟子超人」心理創傷　過來人籲別逞強：屍臭味洗不掉
小姑回家烤肉爽擺爛！「婆婆要媳幫打掃」人妻忙上班懶理　尪竟大爆氣
10/04 全台詐欺最新數據

336 2 3872 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

烤肉「必會出現4種人」　破3萬人炸鍋：我每年都是那個人
莊人祥罹胃癌　醫示警「3症狀」儘速檢查
獨／悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望
「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬
誰在花蓮「呵呵呵」？　凌濤嗆劉世芳冷血：在災害中心魔性訕笑
加薩女性被逼「用肉體換食物」！　性侵惡狼竟全是救援人員
獨／百萬存戶注意！北富銀鎖「久未往來帳戶」　10／30上路

中秋節觀賞滿月機率高　周三為哈隆颱風路徑轉向關鍵

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」繼續吃：方便又爽

「送雨靴助清淤」竟是詐騙！「陳靜怡」要求先匯58元...他差點掉坑

烤肉「必會出現4種人」　破3萬人炸鍋：我每年都是那個人

隨機砍人案被害人「傷口大又深」　醫師：是怎樣的深仇大恨？

國道清晨車流為平日1.4倍　上午留意9路段壅塞

處女座投資有斬獲！12星座運勢　金牛面對業障

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招：給足面子又沒借出去

中秋烤肉2大隱形殺手　專家揭「最佳風向」：電扇是神隊友

遊憩景區來客數統計失真　觀光署修法明年起納AI人流偵測

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

即／莊人祥證實去年罹胃癌

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

館長自曝「罹怪病」！規劃減少直播頻率

哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假嗎

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

重大突破！　4星座年底前絕地反擊

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

「天赦日」春天，戊寅日。夏天，甲午日。秋天，戊申日。冬天，甲子日。天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。2025年10月6日「天赦日」剛好又是農曆八月十五日「中秋節」，下一次出現是在2087年(民國176年)。本世紀僅有兩次「中秋節」與「天赦日」重疊，分別出現在2025年與2087年，錯過這次就得再等62年，太罕見了！中秋月圓的「天赦日」磁場特別強旺，「補財庫」效用也特佳！

鏟子、水電超人光復集結！人潮勝教師節

民眾黨影射綠營雇用李能謙網軍集團　民進黨駁：張冠李戴、移花接木

銀行爆簽帳卡大量凍結潮　綠委籲：勿因打詐懲罰守法民眾

鏟子超人詐騙周刊王

