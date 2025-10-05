「送雨靴助清淤」竟是詐騙！「陳靜怡」要求先匯58元...他差點掉坑

▲網路出現一則「送愛心雨靴助花蓮清淤」的貼文，經確認是詐騙。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

日前花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤，導致光復鄉災情嚴重，許多熱心的「鏟子超人」到現場救災清淤，怎料卻有詐騙集團動歪腦筋，想用提供免費雨鞋來騙錢，而更傻眼的是，該篇貼文至今都沒撤下。

Threads帳號「hqt441」發文，「這幾天在網路上看到花蓮災區很嚴重，災區的淤泥經過連日曝曬容易滋生病媒，且泥水會有雜枝浮物容易割傷，我們的產品剛好有適合走淤泥地的雨鞋，已經整理好免費贈送給前往救災花蓮的勇士們，願花蓮的同胞們度過難關。給願意前往花蓮救災的勇士們全力支援需要的聯絡我索取，真的想獻出自己的一份力量。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而如果有人在底下留言，他統一回「私我IG」，另名網友則表示，他先被要求加一個暱稱為「陳靜怡」的LINE帳號，要先匯款58元，因對方稱要「核對金流」與「製作感謝名單」，要他點擊連結並輸入完整的銀行卡號，這時他發現有異才報警。

原PO指出，網路詐騙手法層出不窮，損失58元就當買教訓，大家也要提高警覺，而這篇貼文至今也還沒刪除。

警政署165反詐騙中心呼籲，民眾若要捐款或支援花蓮救災，應透過花蓮縣政府公布的「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」等官方渠道進行。切勿輕信來路不明的網路貼文，更不要點擊可疑連結。若有人要求輸入金融帳戶或個資，絕對是詐騙無疑，應立即撥打165反詐專線查證。

延伸閱讀

▸ 佛祖街開挖網憂「鏟子超人」心理創傷 過來人籲別逞強：屍臭味洗不掉

▸ 小姑回家烤肉爽擺爛！「婆婆要媳幫打掃」人妻忙上班懶理 尪竟大爆氣

▸ 原始連結