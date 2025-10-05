羅大佑登台飆經典老歌　南投茶博一心二夜演唱會首場嗨吸6萬人

▲南投茶博一心二夜演唱會登場，羅大佑獻唱經典老歌、全場嗨翻。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投世界茶業博覽會於4日開幕，晚間舉辦「一心二夜」演唱會首場「經典之夜」，由鄭怡、李建復等資深歌手接力登台，已高齡71歲的羅大佑更老當益壯、又唱又跳，吸引逾6萬人次擠爆中興新村大操場、全場嗨翻。

南投縣政府指出，今年茶博會安排兩天的音樂會，首演邀請當年作品耳熟能詳、大街小巷傳唱的羅大佑，堪稱未演先轟動：他下午5點多進行彩排暖嗓時，中興新村中興會堂前大操場已湧入四萬多名來自各地的粉絲，期盼看到熟悉的歌手，透過歌聲回味年輕時光。

4日晚上正式開場後，王海玲、鄭怡、胡德夫、李建復、金智娟輪番上陣，以經典金曲和熟悉旋律喚醒五、六年級生的記憶，重溫美好青春，新生代歌手如李子森、杜忻恬、黑旋風等，更以全新演繹方式為經典注入新意，展現音樂跨世代的傳承與共鳴；最後當羅大佑站上舞台時，現場氣氛瞬間沸騰，他接連帶來《童年》、《戀曲1990》等多首曲目，全場觀眾揮舞著加油棒跟唱，演唱會結束時也安排無人機升空，排出字幕和圖案，歡迎國人參加茶博會和國慶焰火活動。

南投縣長許淑華表示，三年前的南投世界茶葉博覽會加入民歌演唱活動，受到4、50年代朋友喜愛，另為讓年輕朋友也能看到他們喜歡的樂團，去年特別安排流行音樂演出；今年「經典之夜」持續融合世代情感與地方文化，讓音樂成為連結茶博會與全民參與的最佳媒介，今晚將由「音浪之夜」接棒，安排玖壹壹等超強卡司，邀請民眾把握週末假期，一同來南投享受戶外演唱會的樂趣。