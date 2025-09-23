南投茶博再推重磅卡司　玖壹壹10／5音浪之夜領銜嗨唱

▲玖壹壹將赴南投縣一心二夜演唱會演出，圖為去年於台東縣表演情形。（圖／台東縣政府提供）。

記者高堂堯／南投報導

2025南投世界茶業博覽會系列活動將於10月4日至12日在中興新村大操場登場，開幕日起連續兩天將舉辦「一心二夜演唱會」；南投縣政府指出，在10月5日登場的「音浪之夜」將邀請玖壹壹等多組當紅人氣團體與創作歌手熱力開唱，結合絢麗的舞台聲光效果，打造專屬於年輕人的音樂嘉年華。

縣府指出，一心二夜演唱會希望以跨世代的音樂饗宴作為連結茶博會與民眾的橋樑，邀請民眾於茶博期間到中興新村大操場品茗茶香，也透過多元的音樂表演感受青春氣息，已籍南投的活力與魅力。

縣府新聞及行政處長蔡明志表示，首日「經典之夜」將由羅大佑、李建復等知名歌手獻唱，10月5日將改以年輕人喜愛的流行音樂及搖滾曲風為主，演出卡司包括金曲創作才子韋禮安、人氣樂團美秀集團、國民天團玖壹壹，以及全創作新生代唱跳男團U:NUS，還有獲得2024年最佳新人獎的Makav真愛，以及SONNIE桑尼、徐暐翔、P!SCO，都將為「音浪之夜」帶來精彩演出。

縣府提醒，今年茶博會除結合10月10日國慶焰火施放，活動期間更有多場大型活動，精彩可期。