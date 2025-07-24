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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅大佑再談反罷免！　怒轟「大罷免搞得像大清洗有個屁正當性」

▲羅大佑。（圖／記者李毓康攝）

▲羅大佑。（圖／記者李毓康攝）

 記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數，有「華語音樂教父」稱號的歌手羅大佑日前先是表態「像最近在弄的什麼大罷免，那太怪了，這是賴皮罷免，這要大破功才行」。而前中廣董事長趙少康23日也公布羅大佑用文字訊息傳達的「反罷心聲」，內容是羅大佑表示「什麼大罷免搞得好像是大掃除、大清洗、大洗滌、大躍進似的，好像很有正當性，有個屁正當性，藍營別上這個當，摧毀掉這個賴罷免之後，再全力罷免賴」。

趙少康於節目《少康戰情室》表示，羅大佑在音樂界是教父，算是抗議歌手，很多歌都是反映當時社會的歌曲、批判性很強。

趙少康表示，不只媒體人唐湘龍訪問羅大佑，自己也想要訪問，所以就發了一個LINE，詢問羅大佑明天可以訪問嗎？羅大佑先是傳了一段語音訊息，內容是其實羅大佑也不想介入政治，後面羅又傳了一段文字表達對反罷免的心聲，告訴他可以引用。

趙少康也公布這段文字，內容是羅大佑表示「就是賴罷免！什麼大罷免搞得好像是大掃除、大清洗、大洗滌、大躍進似的，好像很有正當性，有個屁正當性，藍營別上這個當」，羅大佑再說「這就是賴罷免，讓他賴罷免大破功，摧毀掉了這個賴罷免之後，再全力罷免賴，講完」。

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