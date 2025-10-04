「女版安倍」高市早苗可望成日本首相！　韓媒憂兩國關係倒退

▲ 高市早苗可望成日本首位女首相。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本自民黨總裁選舉4日落幕，64歲前經濟安保大臣高市早苗在第二輪投票中擊敗對手小泉進次郎，當選第29任總裁，可望成為史上首位女首相。但南韓媒體擔憂，高市的右翼色彩恐怕使兩國倒退回關係最差的安倍晉三時代。

高市4日發表當選感言，誓言放棄「工作與生活平衡」，全力重建自民黨。她不僅是自民黨史上首位女性總裁，預料也將在15日召開的臨時國會中被指名，成為日本史上首位女首相。

南韓《韓聯社》分析指出，被稱為「女版安倍」的高市雖努力淡化右翼形象，但她長年參拜靖國神社、支持派遣部長級官員出席「竹島日」（南韓稱獨島）活動等立場，恐怕使韓日關係亮紅燈。

高市早苗出身奈良縣，父親任職豐田系統機械公司，母親則是警察。高市曾是搖滾樂團鼓手，大學時期騎機車環遊日本，年輕時過得自由奔放，直到進入被稱為「政治士官學校」的松下政經塾，人生軌道才走向政治，1993年以無黨籍身分首次當選眾議員，與安倍同期進入政壇。

在安倍提拔之下，高市逐漸確立保守派色彩。她在去年出版的著作中批評慰安婦相關教育為「自虐史觀」，主張「從軍慰安婦並非準確的日語表達」。

韓媒《中央日報》指出，高市雖私下表示「喜歡韓國烤肉和K-pop」，但在政治立場上仍被韓方歸類為極右翼人士。高市過去也曾表態，若成為首相將「在適當時機如常、淡然地參拜靖國神社」，恐怕為東北亞外交關係帶來變數。