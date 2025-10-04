　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疏運首日高鐵運量「創中秋南下新高」　收假恐爆量疾呼分流

▲▼高鐵,高鐵列車,台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲中秋疏運首日高鐵南下運量創中秋新高，6日收假日恐出現爆量人潮。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

昨天(3日)為中秋連假疏運首日，高鐵旅運人次達32萬3千餘人次，更創下中秋南下歷史新高，台灣高鐵董事長史哲昨晚才稱「10月6日收假日是壓力最大的一天」，上看35.1萬人次挑戰史上新高，但由於昨天南下出現同期新高，加劇下周一收假日人潮壓力，高鐵公司今疾呼分散收假搭乘時間，別集中最後一天。

台灣高鐵公司表示，中秋連假疏運首日(3日)旅運人次達32萬3千餘人次，不僅為營運以來，周五運量最高紀錄，其中南下旅運量18萬5千餘人，更已超過2023中秋疏運首日南下運量！3日雙向運量亦為營運以來第三高，僅次於2023年中秋假期收假日的33萬8千餘人次，以及今(2025)年清明假期收假日的32萬4千餘次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2023年中秋連假收假日，高鐵台中站曾湧現大批自由座人潮，隊伍從站內一路延伸到站外，甚至綿延至地下停車場，有旅客足足排隊長達3小時。

根據統計，當年2023年中秋疏運首日南下運量約17.8萬人，但收假日飆升至32.8萬人，但今年中秋連假首日旅運量就已創同期歷史新高，南下旅運量更高達18.5萬，超越2023年，讓高鐵也憂心10月6日收假日恐再出現超紀錄爆量人潮，疾呼旅客分流收假，別擠在6日當天。

高鐵公司表示，根據過往疏運經驗，收假日通常會較疏運首日締造更高運量，預估後（6）日收假，將出現大量人潮；因此，建議自由座的旅客提早規劃行程，並盡量利用周日、或周二分散搭乘，以避開尖峰人潮，確保較舒適之旅乘品質。

因應疏運尖峰之大量旅運人潮，台灣高鐵表示，將隨時監控各車站人潮狀況，建議自由座的旅客前往車站前，先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。高鐵也將配合交通部「運具聯防疏運」機制，與台鐵、客運隨時保持密切聯繫。目前台鐵及國道客運仍有運能充足，歡迎旅客多加利用台鐵、客運等其他大眾交通運具，節省等候時間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／花蓮吉安黃昏市場旁大火！　恐怖黑煙數公里外可見
2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴參
快訊／「哈隆」颱風將生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝
剛救災完！邵庭凌晨3點見「蘇花公路一幕」震驚感動
大咖女星爆陸娛逼演員「陪睡陪喝2選1」：男女都別跑
2026議員點將／北市10席缺額一級戰區　藍營參選爆松信新人
20多歲正妹遭乾爹殘殺！前1天「突向她下跪」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋烤肉、收拾「永遠那群人」爆共鳴！一票人怒噴：沒有下次了

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒　她傻了：關我什麼事啊

快訊／「哈隆」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

疏運首日高鐵運量「創中秋南下新高」　收假恐爆量疾呼分流

連假在家躺3天！她一看IG震驚了「錢到底哪來的？」

麥德姆颱風影響　星宇航空明取消「港澳班機4架次」

快訊／北市內湖熱飆38度　13縣市「高溫警示」

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

大轉彎！吊車大王決定「再辦白宮重機械展」　原因暖爆了

鏟子超人「必帶1神物」防小黑蚊　花蓮人再推：要噴明星花露水

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

中秋烤肉、收拾「永遠那群人」爆共鳴！一票人怒噴：沒有下次了

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒　她傻了：關我什麼事啊

快訊／「哈隆」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

疏運首日高鐵運量「創中秋南下新高」　收假恐爆量疾呼分流

連假在家躺3天！她一看IG震驚了「錢到底哪來的？」

麥德姆颱風影響　星宇航空明取消「港澳班機4架次」

快訊／北市內湖熱飆38度　13縣市「高溫警示」

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

大轉彎！吊車大王決定「再辦白宮重機械展」　原因暖爆了

鏟子超人「必帶1神物」防小黑蚊　花蓮人再推：要噴明星花露水

野生米可白「大稻埕碼頭放風」穿超辣！低胸掉出事業線 0偽裝全被拍

淫師騙單身送香奈兒「停車場車震女學生」　雲端備份照片成鐵證

中信銀爆簽帳卡大量凍結潮　綠委籲銀行：勿因打詐懲罰守法民眾

梁舒涵唱新歌竟靠香蕉開嗓：只在錄音室有效

陸女星「10天拍99場吻戲」遭分手！　演員男友逼：要嘛不拍，要嘛分手

中秋烤肉、收拾「永遠那群人」爆共鳴！一票人怒噴：沒有下次了

剝削移工「日抽千元」無良老闆撈200萬　工頭女友被挾持揭黑幕

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒　她傻了：關我什麼事啊

快訊／花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警！恐怖黑煙狂竄　數公里外可見

肉烤焦「剝掉就能吃？」營養師給建議　搭配5蔬果助排出有害物質

【謝謝你們】花蓮災民大聲感謝「鏟子超人」超暖心

生活熱門新聞

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

李多慧用4個字拿下雙11活動　網：敢騙就抵制

鏟子超人喝醉破壞民宿　業者：不再免費接待

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

「哈隆」颱風最快今明生成　專家：若靠台灣首波東北季風恐延後

她買好市多肉片油花太多　網曝可退貨

災區飄屍臭味！過來人「曝1自救法」：屢試不爽

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

「文旦與柚子差別」55%的人答錯　教育部曝挑選3大重點

今年中秋預估破紀錄！　專家提醒：別把自己烤了

更多熱門

相關新聞

基隆地檢署中秋傳愛進監所　防詐宣導同行送暖

基隆地檢署中秋傳愛進監所　防詐宣導同行送暖

基隆地方檢察署檢察長柯宜汾昨（3日）率領基隆更生保護會基隆分會主任委員林正峰、基隆市榮譽觀護人協會理事長黃忠賢等一行人，於中秋佳節前夕蒞所舉辦「明月相照、傳愛監所、防詐同行」關懷活動，致贈中秋月餅、急難救助金及加菜金，並同步進行防詐騙宣導，期盼在團圓佳節之際，將社會各界的關懷與支持傳遞給更生人及其家屬。

中秋首日南下車流湧現　警調撥車道

中秋首日南下車流湧現　警調撥車道

剛做車手1週就被逮　45歲女哭喊想回家：我會怕

剛做車手1週就被逮　45歲女哭喊想回家：我會怕

9月519人熱傷害送醫　「鏟子超人」連假赴花蓮注意3大預防措施

9月519人熱傷害送醫　「鏟子超人」連假赴花蓮注意3大預防措施

中秋連假飆高溫「4地有雨」　下周變天又有熱帶系統

中秋連假飆高溫「4地有雨」　下周變天又有熱帶系統

關鍵字：

高鐵中秋疏運人潮收假自由座台灣高鐵排隊南下創紀錄

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

9家手搖飲中秋優惠一次看

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面