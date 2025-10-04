疏運首日高鐵運量「創中秋南下新高」　收假恐爆量疾呼分流

▲中秋疏運首日高鐵南下運量創中秋新高，6日收假日恐出現爆量人潮。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

昨天(3日)為中秋連假疏運首日，高鐵旅運人次達32萬3千餘人次，更創下中秋南下歷史新高，台灣高鐵董事長史哲昨晚才稱「10月6日收假日是壓力最大的一天」，上看35.1萬人次挑戰史上新高，但由於昨天南下出現同期新高，加劇下周一收假日人潮壓力，高鐵公司今疾呼分散收假搭乘時間，別集中最後一天。

台灣高鐵公司表示，中秋連假疏運首日(3日)旅運人次達32萬3千餘人次，不僅為營運以來，周五運量最高紀錄，其中南下旅運量18萬5千餘人，更已超過2023中秋疏運首日南下運量！3日雙向運量亦為營運以來第三高，僅次於2023年中秋假期收假日的33萬8千餘人次，以及今(2025)年清明假期收假日的32萬4千餘次。

2023年中秋連假收假日，高鐵台中站曾湧現大批自由座人潮，隊伍從站內一路延伸到站外，甚至綿延至地下停車場，有旅客足足排隊長達3小時。

根據統計，當年2023年中秋疏運首日南下運量約17.8萬人，但收假日飆升至32.8萬人，但今年中秋連假首日旅運量就已創同期歷史新高，南下旅運量更高達18.5萬，超越2023年，讓高鐵也憂心10月6日收假日恐再出現超紀錄爆量人潮，疾呼旅客分流收假，別擠在6日當天。

高鐵公司表示，根據過往疏運經驗，收假日通常會較疏運首日締造更高運量，預估後（6）日收假，將出現大量人潮；因此，建議自由座的旅客提早規劃行程，並盡量利用周日、或周二分散搭乘，以避開尖峰人潮，確保較舒適之旅乘品質。

因應疏運尖峰之大量旅運人潮，台灣高鐵表示，將隨時監控各車站人潮狀況，建議自由座的旅客前往車站前，先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。高鐵也將配合交通部「運具聯防疏運」機制，與台鐵、客運隨時保持密切聯繫。目前台鐵及國道客運仍有運能充足，歡迎旅客多加利用台鐵、客運等其他大眾交通運具，節省等候時間。