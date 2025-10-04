　
    • 　
>
明天提早北返「國道19處地雷」　國5北上塞到半夜

▲▼國5北上車潮預估將塞到午夜。（示意圖／記者李姿慧攝）

▲國5北上車潮預估將塞到午夜。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(10/5)為中秋節連續假期第2日，將出現提早北返的車潮，國道預估將有19處塞車熱點，其中國5北上車潮上午11時就會出現，午夜12時才能紓解，可能連塞13小時，行車要花7倍時間。

高公局預期明日將出現大量出遊及提前返回工作崗位之車潮，國道雙向交通量為115百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判，明天國道將有19處重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

以及國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，明天西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

另高公局也呼籲，民眾南北長途走國3、短途不要上國道，並多搭乘公共運輸。

明天國道相關疏導措施，包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

10/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

交通中秋連假北返塞車國道高公局

