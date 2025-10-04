之前是鄉間小路！光復「街景對比圖」曝光　他驚：抬手能摸到電線

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流，泥水灌進光復鄉市區，民眾清掃家園。（圖／黃耀徵攝）

文／CTWANT

受強颱「樺加沙」外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日下午發生壩頂溢流，大量泥水衝擊下游光復鄉，造成嚴重災情，來自全台各地的「鏟子超人」也湧入災區支援。就有一名網友對比相同地點的現況與2年前的Google街景圖，發現原本的鄉間小路已被淤泥覆蓋，手一抬幾乎就能摸到電線，讓他感到相當唏噓。

這名網友昨（3）日在PTT發文分享，當時他一抵達光復車站，就看到很多人在站前排隊，由於不清楚他們在排什麼，便動身前往市區，走了約30分鐘過後，他發現佛祖街一座農場有不少國軍在清理，隨即決定加入隊伍。

原PO說到，第2天他滑Threads才知道有一群人在林田幹線幫忙，而他實際走訪後，注意到有2台山貓來支援開路，山貓先把淤泥鏟到兩側，再藉由人力把土往外推，「因為土堆真的太高了」。

原PO也對比了同個地點2年前Google街景圖與現況的照片，可以看到2023年5月該處還有正常道路，還可見綠油油的草地，如今淤泥大量堆積，道路、草地都被掩蓋，幾乎一抬手就能摸到電線。

同地點2年前後對比圖。

對此，原PO感嘆，哪裡需要人力都是靠Threads才知道的，林田幹線也還有幾間散戶都被深埋，應該會有更多機具去幫忙開挖，「台灣是個多災多難的國家，我們體系是不是還不夠完善都要好好檢討，既然悲劇已經發生，趕緊幫助災民走出陰影是優先的，也希望光復鄉部落明年豐年祭還能繼續舉辦。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「這土有夠厚，人力看起來超辛苦」、「那裡已經被墊高超過1層樓了吧，用人力挖要挖到什麼時候」、「想辦法調更多重機具吧，都1層樓高了，用人力挖不切實際」、「那邊空曠一片，用機具才是正確選擇，人力去挖住家內外比較好」、「救災體系只有這次出一堆包吧，以往有XX超人嗎？」、「河床跟湖沒解決，下次只會淹更高而已」、「有些地方真的別挖了，因為下次再淹也是從那邊先淹，不過有挖有推，辛苦了」、「用怪手一台抵100個人，人力就去屋子幫忙吧」。

