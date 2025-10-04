　
鏟子超人「必帶1神物」防小黑蚊　花蓮人再推：要噴明星花露水

▲光復車站,人潮,雨鞋,受傷。（圖／記者許權毅攝）

▲光復鄉災區要注意被小黑蚊叮咬。（圖／記者許權毅攝）

網搜小組／劉維榛報導

救災超癢！一名鏟子超人分享，中秋連假想去救災的志工們，可以多帶一罐雪芙蘭滋養霜，親測「塗在脖子以下可撐半天，比防蚊液還好用」。不少網友認證「止癢又防蚊」，也有人反映「體質不同效果有限」。此外，眾人也推薦明星花露水、嬰兒油、麻油與痱子粉等民間妙方，成為救災現場最實用的防蚊攻略。

一名網友在臉書《花蓮同鄉會》分享，他到花蓮協助救災，發現對抗小黑蚊的法寶就是雪芙蘭一款滋養霜，「我當兩天志工驗證防小黑蚊絕對有效！」

原PO接著說，他會塗抹在脖子以下、無衣服遮蔽的皮膚，尤其穿短褲一定要抹，「這可以撐半天以上，比防蚊液好用，建議要帶著，便宜好用還不佔背包空間。」

文章一出，不少網友點頭直呼，「真的很實用的好東西」、「昨天剛光復回來！真的很好用」、「這個真的好有效，我用過，如果一直在戶外，請半日抹一次」、「雪芙蘭深藍色的，好用，止癢+1」、「真的有用，但要厚塗」、「實測有用」。

但也有人反映無效，「這看體質擦，之前有外縣市朋友擦，結果不到2小時被叮一堆」、「我使用的心得是...只撐30分鐘」、「我試了還是被咬欸」。

其他人則分享，「推薦麻油也可以」、「明星花露水真的超有用」、「推薦大家噴明星花露水，連小黑蚊都不靠近，我是花蓮人」、「痱子粉也很好用，不限廠牌」、「蚊香不錯用，晚上6點後，多點幾個，蚊子都撤退了」、「我爸爬山也用雪芙蘭+綠油精來防蚊」、「用派卡瑞丁也很好用，噴一次可以撐4個小時」、「買嬰兒油來噴不會被咬，救災不要被小黑蚊搞到全身傷，如果不怕黑的，請用嬰兒油」。

到底擦雪芙蘭滋養霜是否有效？對此，台北醫學大學醫學系分子寄生蟲暨熱帶疾病學科教授莊定武指出，網傳雪芙蘭滋養霜可防蚊是沒有科學根據，可能是因為滋養霜是油狀，塗在皮膚上會有一陣子隔絕效果，但皮膚吸收後就沒效果，類似牛利用沾上一層泥巴來阻絕蚊蟲，所以這種方式驅蚊是沒有科學上根據，至於「面速力達母」，則是有止癢效果，但也無法驅蚊。

莊定武表示，目前經過科學實證具有驅蚊效果，是含有「敵避（DEET）」、「派卡瑞丁（Picaridin）」成分，所以民眾若要驅蚊、防蚊，最好噴上具有上述兩種成分的防蚊液或防蚊膏，但建議以液狀為主，因為可以比較方便且一次噴灑範圍較廣，但提醒隔一段時間後也要補充。

鏟子超人「必帶1神物」防小黑蚊　花蓮人再推：要噴明星花露水

【第一視角曝】苗栗隨機砍人！女童來不及跑遭刺

55688鏟子超人專車前進花蓮　台灣大車隊專車免費載

55688鏟子超人專車前進花蓮　台灣大車隊專車免費載

抓著雨鞋、扛上鋤頭，北中南三地一共超過百名鏟子超人，今(4)日早上不到7點就抵達集合點，披上55688台灣大車隊(2640)駕駛化身的披風，中秋連假不烤肉，第一天就前進花蓮協助災民。

焦糖楓500元海陸餐不限額免費送

焦糖楓500元海陸餐不限額免費送

災區飄屍臭味！過來人「曝1自救法」：屢試不爽

災區飄屍臭味！過來人「曝1自救法」：屢試不爽

救災後「衣服最好丟掉？」　醫解答：太誇大

救災後「衣服最好丟掉？」　醫解答：太誇大

9月519人熱傷害送醫　「鏟子超人」連假赴花蓮注意3大預防措施

9月519人熱傷害送醫　「鏟子超人」連假赴花蓮注意3大預防措施

雪芙蘭花蓮小黑蚊敵避派卡瑞丁防蚊鏟子超人

