長期顧思覺失調兒崩潰！基隆媽「想帶他走」失敗　一審判決出爐

▲基隆吳女長期照顧思覺失調症的兒子，因此身心俱疲，企圖結束兒子生命。（圖／ETtoday資料照）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆一名母親吳女因長期照顧罹患思覺失調症的未成年兒子，因此身心俱疲，竟基於殺人犯意，偷偷在湯中摻入安眠藥物，並趁著兒子失去意識時點燃木炭，想藉此以一氧化碳結束兒子生命，直到兒子遭濃煙嗆醒後報警處理，全案才因此曝光。基隆地院法官審理後，依成年人故意對少年犯殺人未遂罪，判處母親吳女有期徒刑2年8月。可上訴。

檢警調查，吳女與被害少年為母子關係，少年因患有妄想型思覺失調症，雖有藥物治療，但卻缺乏病識感而未按時服藥；吳女長期照護兒子，身心俱疲，遂因此起了殺心，並於113年7月24日上午9時許前往速食餐廳購買餐點，回到處住後將醫師開立的安眠藥物搗碎，摻入湯中給兒子作為午餐食用。

少年吃完午餐後因藥效發作而陷入昏睡，同日下午4時許，吳女前往雜貨店購買木炭，並將兒子臥房門窗緊閉，在門窗縫隙中塞入塑膠袋製造密室，並將木炭放置於鐵鍋中點燃，以燒炭擬造成一氧化碳中毒方式結束兒子生命。但少年於當天晚間6時42分許被濃煙嗆醒，並報警處理，全案因此曝光。

基隆地院法官審酌，吳女乃少年母親，且是主要照顧者，因少年未配合醫囑服藥及回診，治療效果不彰，吳女長期照護及管教無力而身心俱疲，面臨生活壓力打擊，徘徊在生存線上掙扎，而萌生結束兒子生命之念頭，無奈犯下本案，此為人間悲劇，幸未造成少年死亡。

法官考量，吳女犯後始終自白不諱，正視自己所犯過錯，自身亦因長期壓力致罹病持續就診中，仍肩負照顧兒子之責，足認吳女犯後所顯示出之悔意及希望改過、避免自己再犯的意志；考量吳女配偶、即兒子之繼父提供日常生活之經濟來源，而吳女身為母親，是主要照顧者，也是少年由家庭步入社會群體生活所不可替代之重要支援，因此法官考量再三，衡酌一切情狀後，判處吳女有期徒刑2年8月。可上訴。