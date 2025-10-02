維持營運不易！基隆「太平青鳥」邁第4年卻要收了：艱難的決定

▲基隆太平青鳥書店。（圖／記者彭懷玉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「太平青鳥書店」位在基隆虎仔山基隆地標旁，前身是太平國小，在市府整建活化後，以山海書店面貌重生，是基隆人氣景點。沒想到店家昨（1）晚8點在粉專宣布，要結束4年營運。貼文一出，許多人紛紛感到惋惜，「基隆書店又少一家」、「我們都還沒去耶！」

「太平青鳥」1日晚間8點在粉專發文，開頭感性道「轉瞬來到十月，是太平青鳥最早立足於此的月份，如生日週期般第四度來迎」，接下來卻話鋒一轉「在這東北季風未來、夏日暑氣將盡的季節淺微變換之中，太平青鳥在屆滿四週年之際即將迎來最後的營業日：2025/10/22 (三)」。

貼文中直言「這確實是個很艱難的決定」，回顧一路走來從解封初期接待旅人、持續擴充藏書、舉辦數百場活動到深夜書店嘗試，留下無數愛書人與書相遇的美好瞬間，如今卻不得不走向歇業。

粉專感性寫道，「維持營運不容易、宣布歇業更艱難，這一路旅程彷彿重返一回大學時代，只是必修成了成堆書籍，選修是待人之道、持店之術、企劃之力……以及一顆修業從不計分但永恆必要的熱愛書店的心。」同時也強調，剩餘的營業日將陪伴到最後一刻，並會規劃特賣出清，呼籲書迷持續關注粉專。

貼文一出，許多人相當不捨，「謝謝青鳥曾經給我的」、「謝謝太平青鳥！還好我有去過太平青鳥」、「基隆書店又少一家」、「這個時代，大大小小的各種類型書店都不易經營」、「我們都還沒去耶」、「每次和孩子上太平青鳥的畫面，謝謝你們幫孩子創造好多美麗又珍貴的回憶（真不捨）。」